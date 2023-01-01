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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Filter

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6 май 2023 : 		 Новая песня FILTER

16 окт 2022 : 		 Новая песня FILTER

1 окт 2022 : 		 FILTER планируют новый сингл

28 апр 2022 : 		 У FILTER есть новая музыка

18 май 2021 : 		 FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS

6 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома FILTER

29 окт 2020 : 		 FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа

26 авг 2020 : 		 Музыканты STONE SOUR, IN FLAMES, MASTODON исполняют FILTER

29 июн 2020 : 		 Видео с текстом от FILTER

18 июн 2020 : 		 Новое видео FILTER

1 май 2020 : 		 Музыканты FILTER, COLD, BREAKING BENJAMIN и CANDLEBOX исполняют FILTER

24 июн 2019 : 		 Переиздание FILTER выйдет в августе

3 июн 2017 : 		 Новое видео FILTER

19 май 2017 : 		 Лидер FILTER о Крисе Корнелле

24 фев 2017 : 		 Лидер FILTER работает над эмбиент-альбомом

15 июн 2016 : 		 FILTER — паникеры?

15 апр 2016 : 		 Вокалист FILTER раскритиковал GUNS N' ROSES

30 мар 2016 : 		 Вокалист FILTER: «Трамп — новый Гитлер!»

5 мар 2016 : 		 Новое видео FILTER

26 фев 2016 : 		 Новая песня FILTER

10 фев 2016 : 		 Новый альбом FILTER выйдет в апреле

20 янв 2016 : 		 Новая песня FILTER

8 апр 2015 : 		 FILTER объединились с PledgeMusic

8 фев 2015 : 		 FILTER начали работу над седьмым альбомом

16 апр 2014 : 		 FILTER записали кавер-версию AEROSMITH

19 фев 2014 : 		 Новое видео FILTER
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Новая песня FILTER



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"Face Down", новая песня группы FILTER, доступна для прослушивания ниже.




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