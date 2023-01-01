27 авг 2023



Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»



Richard Patrick (он брат того самого Т-1000 из «Терминатор-2»), в интервью Ghost Cult сказал, что политика Америки подарила ему название нового альбома:



«Сейчас в Интернете и в мире очень много дезинформации. Американская политика превратилась в настоящее феерическое дерьмо в том, что касается правды, фактов и всего подобного. Кажется, что одна сторона владеет фактами, а другая просто хочет лгать. И это ужасно, и мы должны с этим бороться как американцы, но я надеюсь, что наша страна поступит правильно и проголосует за правильных людей».







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