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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 16
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|||| 27 авг 2023

Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»



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Richard Patrick (он брат того самого Т-1000 из «Терминатор-2»), в интервью Ghost Cult сказал, что политика Америки подарила ему название нового альбома:

«Сейчас в Интернете и в мире очень много дезинформации. Американская политика превратилась в настоящее феерическое дерьмо в том, что касается правды, фактов и всего подобного. Кажется, что одна сторона владеет фактами, а другая просто хочет лгать. И это ужасно, и мы должны с этим бороться как американцы, но я надеюсь, что наша страна поступит правильно и проголосует за правильных людей».




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