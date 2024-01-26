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RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»
Лидер FILTER Richard Patrick в подкасте "Everblack" рассказал о своих отношениях с братом, Робертом Патриком, который наиболее известен по роли Терминатора Т-1000 из фильма "Терминатор 2: Судный День":
«Мы с Робертом не проводим много времени за разговорами. Мы не тратим много времени на разговоры. Я атеист, левый, умеренный демократ, который разбирается в науке, заботится об окружающей среде и понимает, что такое изменение климата. Я понимаю все, что происходит. Я атеист, потому что это звучит придуманно — религия звучит надуманно. Нельзя быть ужасно распятым на кресте, а потом ходить после этого. Я думаю, что люди все выдумали. Мне кажется, что все это выдумано, преувеличено или вроде того. И 2 500 лет назад люди были чертовски странными; они были странными людьми в те времена. Библия изобилует такими словами, как "И если жена твоя прелюбодействует, забей ее камнями", - всякой подобной чушью. Так что я не верю в религию. А вот он верит, причем очень сильно. И поэтому мы просто не можем договориться. Мы просто не можем разговаривать на эти темы.
Я люблю своего брата. Я желаю ему добра, но я понимаю, что из себя представляет [бывший президент США Дональд] Трамп. Я вижу его таким, какой он есть. Он мошенник. Ему четыре раза предъявляли обвинения. Он нарушает закон каждый раз, когда что-то делает. Он нарушил закон в Нью-Йорке. Именно поэтому его бизнес закрывают, потому что он совершил мошенничество, преувеличил все, чем на самом деле является его бизнес, и обманом выманил у людей миллионы долларов. Я вижу его таким, какой он есть, — он мошенник. И мой брат со мной в этом не согласен. Он этого не понимает. Он вроде как парень Трампа. Так что, к сожалению, мы больше не сходимся во взглядах. Я люблю его, но это странно.
Треть страны находится в секте, и они, черт возьми, удваивают усилия вокруг этого парня [Трампа], который буквально не любит демократию, который бросает вызов демократии. В демократических странах кто-то должен быть проигравшим. Кто-то должен быть тем, кто скажет: "Знаете что? Я проиграл. Я уступаю". И так поступал каждый кандидат в президенты с момента основания нашей страны. И он первый, кто сказал: "Я не собираюсь уступать. Я собираюсь оспорить это". Он прошел через 60 судов — 60 судов! — и у него нет никаких доказательств. И судьи говорят: "Нет никаких доказательств фальсификации результатов голосования. Нет никаких доказательств обмана избирателей". Включая [Верховный суд США]. Так что он проиграл — он проиграл выборы — но он лжет, потому что это то, что он обычно и делает. Он лжет и страну разрывает пополам из-за этого — из-за этого гребаного парня!
Я смотрю на республиканцев, и я люблю их, потому что они приходят на мои шоу и все такое. Я говорю им — вы теряете голову из-за этого человека? Гребаный мошенник, человек, который был осужден за гребаные сексуальные домогательства, как сексуальный хищник. 30 женщин заявили об этом. А у них просто [на глазах] шоры. Они, типа, "О, это просто левые пытаются его завалить". Ну нет же!»
Он добавил, что больше не общается с людьми о политике в социальных сетях.
«Я держусь подальше от социальных сетей, потому что моя аудитория... Социальные сети настолько токсичны и настолько ужасны, что я... Я просто буду заниматься музыкой. Я просто выскажусь в музыке. Мои тексты изобилуют высказываниями о политике. Песня [FILTER] "Summer Child" посвящена сторонникам Трампа. Вся песня посвящена им и тому, как их вводят в заблуждение, и как они хотят быть введенными в заблуждение. Так что я доношу свою мысль до них. Просто я решил держаться подальше от социальных сетей. Я выкинул их на обочину примерно полтора года назад, или год и 10 месяцев, или, простите, примерно год и месяц назад».
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- А волшебное слово?
- Брат...
Мне очень интересно, как всё-таки будут решать проблему с бездомными. По-собянински снести одноэтажки и понастроить многоквартирных домов не позволяет неприкосновенность частной собственности, а другого выхода будто бы и нет.
Как решать проблему с бездомными? Постепенно и поэтапно. Для начала постараться по мере возможности их трудоустроить (да, пусть за гроши, чаще всего на черновую работу, но это всяко лучше, чем бомжевать и побираться,) и обустроить для них как можно больше ночлежек, чтобы хотя бы на улицах, в подземных переходах и под мостами по ночам не валялись, мылись и получали хоть какое-то минимальное питание и услуги прачечной.
Уж не знаю, как по Москве в целом, но я вот живу в огромном многоквартирном доме, построенном аккурвт на месте снесенной в свое время Таганской тюрьмы, а рядышком, буквально под боком, до сих пор вполне мирно чувствуют себя несколько старинных "хрущевских" пятиэтажек, в которых живут потомки получивших там в свое время квартиры надзирателей и сопутствующего персонала всё той же Таганской тюрьмы.
И, кстати, бомжей, бродяг и попрошаек за последние лет 7-8 стало меньше в разы (сейчас их, можно сказать, почти и не видно).
А у Filter ни одной песни не вспомню, разве что из SPAWN - как что-то хитовое, всегда он был в тени Резнора, и продолжает оставаться в сравнению с ним.