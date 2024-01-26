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RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»



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Лидер FILTER Richard Patrick в подкасте "Everblack" рассказал о своих отношениях с братом, Робертом Патриком, который наиболее известен по роли Терминатора Т-1000 из фильма "Терминатор 2: Судный День":

«Мы с Робертом не проводим много времени за разговорами. Мы не тратим много времени на разговоры. Я атеист, левый, умеренный демократ, который разбирается в науке, заботится об окружающей среде и понимает, что такое изменение климата. Я понимаю все, что происходит. Я атеист, потому что это звучит придуманно — религия звучит надуманно. Нельзя быть ужасно распятым на кресте, а потом ходить после этого. Я думаю, что люди все выдумали. Мне кажется, что все это выдумано, преувеличено или вроде того. И 2 500 лет назад люди были чертовски странными; они были странными людьми в те времена. Библия изобилует такими словами, как "И если жена твоя прелюбодействует, забей ее камнями", - всякой подобной чушью. Так что я не верю в религию. А вот он верит, причем очень сильно. И поэтому мы просто не можем договориться. Мы просто не можем разговаривать на эти темы.

Я люблю своего брата. Я желаю ему добра, но я понимаю, что из себя представляет [бывший президент США Дональд] Трамп. Я вижу его таким, какой он есть. Он мошенник. Ему четыре раза предъявляли обвинения. Он нарушает закон каждый раз, когда что-то делает. Он нарушил закон в Нью-Йорке. Именно поэтому его бизнес закрывают, потому что он совершил мошенничество, преувеличил все, чем на самом деле является его бизнес, и обманом выманил у людей миллионы долларов. Я вижу его таким, какой он есть, — он мошенник. И мой брат со мной в этом не согласен. Он этого не понимает. Он вроде как парень Трампа. Так что, к сожалению, мы больше не сходимся во взглядах. Я люблю его, но это странно.

Треть страны находится в секте, и они, черт возьми, удваивают усилия вокруг этого парня [Трампа], который буквально не любит демократию, который бросает вызов демократии. В демократических странах кто-то должен быть проигравшим. Кто-то должен быть тем, кто скажет: "Знаете что? Я проиграл. Я уступаю". И так поступал каждый кандидат в президенты с момента основания нашей страны. И он первый, кто сказал: "Я не собираюсь уступать. Я собираюсь оспорить это". Он прошел через 60 судов — 60 судов! — и у него нет никаких доказательств. И судьи говорят: "Нет никаких доказательств фальсификации результатов голосования. Нет никаких доказательств обмана избирателей". Включая [Верховный суд США]. Так что он проиграл — он проиграл выборы — но он лжет, потому что это то, что он обычно и делает. Он лжет и страну разрывает пополам из-за этого — из-за этого гребаного парня!

Я смотрю на республиканцев, и я люблю их, потому что они приходят на мои шоу и все такое. Я говорю им — вы теряете голову из-за этого человека? Гребаный мошенник, человек, который был осужден за гребаные сексуальные домогательства, как сексуальный хищник. 30 женщин заявили об этом. А у них просто [на глазах] шоры. Они, типа, "О, это просто левые пытаются его завалить". Ну нет же!»

Он добавил, что больше не общается с людьми о политике в социальных сетях.

«Я держусь подальше от социальных сетей, потому что моя аудитория... Социальные сети настолько токсичны и настолько ужасны, что я... Я просто буду заниматься музыкой. Я просто выскажусь в музыке. Мои тексты изобилуют высказываниями о политике. Песня [FILTER] "Summer Child" посвящена сторонникам Трампа. Вся песня посвящена им и тому, как их вводят в заблуждение, и как они хотят быть введенными в заблуждение. Так что я доношу свою мысль до них. Просто я решил держаться подальше от социальных сетей. Я выкинул их на обочину примерно полтора года назад, или год и 10 месяцев, или, простите, примерно год и месяц назад».




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КомментарииСкрыть/показать 16 )

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26 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Хуево, если видите в друг друге идеологических оппонентов больше, чем братьев.
Like!1
26 янв 2024
Klawd Air
Вашингтон Ирвинг, да это странно, пиздец. Для меня вообще братские узы священны. Всегда стоит помнить выражение "Твой брат не всегда прав, но он всегда твой брат".
26 янв 2024
Орион
Klawd Air, а если поменять местами, получится "твой брат всегда твой брат, но он не всегда прав".
26 янв 2024
Klawd Air
Орион, и смысл немного меняется из-за смещения акцента.
26 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Klawd Air, у меня братьев/сестер нет, я иногда жалел об этом. Но с прошлого года достаточно близко начал общаться с двоюродным братом и очень ценю это общение, так что не могу представить, что променяю его на отстаивание каких-то взглядов, тем более личных для каждого человека.
Like!2
26 янв 2024
Klawd Air
Вашингтон Ирвинг, некоторым просто своë "я" важнее. По крайней мере до поры до времени оно важнее. Отчасти про это охрененный фильм Линча "Простая история", глянь, если не видел. И здоровья тебе и твоему братишке.
26 янв 2024
father
Вашингтон Ирвинг, - Давай в жопу?
- А волшебное слово?
- Брат...
26 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
father, не люблю аниме, сорян
26 янв 2024
O
Old Nothing
Я согласен с ним в том, что все проблемы всегда возникают из-за одного парня.
Like!1
26 янв 2024
Гепард
Чел променял религию на идеологию и сидит довольный
26 янв 2024
Damien
Гепард, я, быть может, не очень внимательно читал, но, заметив разногласия между братьями в части религии и ее отрицания, всё же заметил и определенное сходство в том смысле, что каждый из них так или иначе ищет для себя какой-то жизненный ориентир. у себя в стране Я не американец, но, имея, как мне кажется, достаточно неплохое представление о НЫНЕШНЕЙ Америке и ее НЫНЕШНЕМ политическом истэблишменте, крайне скептически отношусь к ее перспективам в обозримом будущем. (О России я при этом вообще молчу, но, по-моему, фраза отставного полковника ВМС США Фрэнка Фиттса, персонажа довольно старого фильма "Красота по-американски" (ее он адресует сыну Рикки), "Эта страна катится прямо в ад" сегодня звучит, как мне представляется, актуальнее, чем когда бы то ни было.)
26 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Damien, ну, пока вроде не так все плохо, как во времена Великой Депрессии, с другой стороны, дно еще не достигнуто, наверное. И ничего хорошего в этом нет ни для кого - когда США в жопе, в жопе и те, кто в неё деньги вкладывал, т.е. почти все.
Мне очень интересно, как всё-таки будут решать проблему с бездомными. По-собянински снести одноэтажки и понастроить многоквартирных домов не позволяет неприкосновенность частной собственности, а другого выхода будто бы и нет.
Like!1
26 янв 2024
Damien
Вашингтон Ирвинг, сегодня там безработные еще не выстраиваются, как в упомянутые тобой времена без малого столетней давности, в километровые очереди у фабрик и бирж труда (многие просто живут на пособие, особенно многодетные) но тогда такого бомжачьего беспутства, такой грязи, анархии, бандитизма и мародерства, как сейчас, не было и в помине: города были чистыми, куда более безопасными, и в людях ГОРЕЛО ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ, а не просто стоять с протянутой рукой.

Как решать проблему с бездомными? Постепенно и поэтапно. Для начала постараться по мере возможности их трудоустроить (да, пусть за гроши, чаще всего на черновую работу, но это всяко лучше, чем бомжевать и побираться,) и обустроить для них как можно больше ночлежек, чтобы хотя бы на улицах, в подземных переходах и под мостами по ночам не валялись, мылись и получали хоть какое-то минимальное питание и услуги прачечной.

Уж не знаю, как по Москве в целом, но я вот живу в огромном многоквартирном доме, построенном аккурвт на месте снесенной в свое время Таганской тюрьмы, а рядышком, буквально под боком, до сих пор вполне мирно чувствуют себя несколько старинных "хрущевских" пятиэтажек, в которых живут потомки получивших там в свое время квартиры надзирателей и сопутствующего персонала всё той же Таганской тюрьмы.

И, кстати, бомжей, бродяг и попрошаек за последние лет 7-8 стало меньше в разы (сейчас их, можно сказать, почти и не видно).
26 янв 2024
D
Dichlofos
Ричард Патрик не тупой (с)
26 янв 2024
gravitgroove
У Роберта помню только пару сильных ролей включая эту, вторая - брат девушки главного героя из "Fire in the sky", и там в абсолютно ином амплуа, очень эмоциональный.
А у Filter ни одной песни не вспомню, разве что из SPAWN - как что-то хитовое, всегда он был в тени Резнора, и продолжает оставаться в сравнению с ним.
26 янв 2024
Damien
gravitgroove, а я вот у Роберта, кроме "Терминатора-2", если что и помню, так это эпизодическую роль в "Крепком орешке-2", где он сыграл одного из членов банды террористов, руководимой полковником Стюартом.

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