сегодня



RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»



Лидер FILTER Richard Patrick в подкасте "Everblack" рассказал о своих отношениях с братом, Робертом Патриком, который наиболее известен по роли Терминатора Т-1000 из фильма "Терминатор 2: Судный День":



«Мы с Робертом не проводим много времени за разговорами. Мы не тратим много времени на разговоры. Я атеист, левый, умеренный демократ, который разбирается в науке, заботится об окружающей среде и понимает, что такое изменение климата. Я понимаю все, что происходит. Я атеист, потому что это звучит придуманно — религия звучит надуманно. Нельзя быть ужасно распятым на кресте, а потом ходить после этого. Я думаю, что люди все выдумали. Мне кажется, что все это выдумано, преувеличено или вроде того. И 2 500 лет назад люди были чертовски странными; они были странными людьми в те времена. Библия изобилует такими словами, как "И если жена твоя прелюбодействует, забей ее камнями", - всякой подобной чушью. Так что я не верю в религию. А вот он верит, причем очень сильно. И поэтому мы просто не можем договориться. Мы просто не можем разговаривать на эти темы.



Я люблю своего брата. Я желаю ему добра, но я понимаю, что из себя представляет [бывший президент США Дональд] Трамп. Я вижу его таким, какой он есть. Он мошенник. Ему четыре раза предъявляли обвинения. Он нарушает закон каждый раз, когда что-то делает. Он нарушил закон в Нью-Йорке. Именно поэтому его бизнес закрывают, потому что он совершил мошенничество, преувеличил все, чем на самом деле является его бизнес, и обманом выманил у людей миллионы долларов. Я вижу его таким, какой он есть, — он мошенник. И мой брат со мной в этом не согласен. Он этого не понимает. Он вроде как парень Трампа. Так что, к сожалению, мы больше не сходимся во взглядах. Я люблю его, но это странно.



Треть страны находится в секте, и они, черт возьми, удваивают усилия вокруг этого парня [Трампа], который буквально не любит демократию, который бросает вызов демократии. В демократических странах кто-то должен быть проигравшим. Кто-то должен быть тем, кто скажет: "Знаете что? Я проиграл. Я уступаю". И так поступал каждый кандидат в президенты с момента основания нашей страны. И он первый, кто сказал: "Я не собираюсь уступать. Я собираюсь оспорить это". Он прошел через 60 судов — 60 судов! — и у него нет никаких доказательств. И судьи говорят: "Нет никаких доказательств фальсификации результатов голосования. Нет никаких доказательств обмана избирателей". Включая [Верховный суд США]. Так что он проиграл — он проиграл выборы — но он лжет, потому что это то, что он обычно и делает. Он лжет и страну разрывает пополам из-за этого — из-за этого гребаного парня!



Я смотрю на республиканцев, и я люблю их, потому что они приходят на мои шоу и все такое. Я говорю им — вы теряете голову из-за этого человека? Гребаный мошенник, человек, который был осужден за гребаные сексуальные домогательства, как сексуальный хищник. 30 женщин заявили об этом. А у них просто [на глазах] шоры. Они, типа, "О, это просто левые пытаются его завалить". Ну нет же!»



Он добавил, что больше не общается с людьми о политике в социальных сетях.



«Я держусь подальше от социальных сетей, потому что моя аудитория... Социальные сети настолько токсичны и настолько ужасны, что я... Я просто буду заниматься музыкой. Я просто выскажусь в музыке. Мои тексты изобилуют высказываниями о политике. Песня [FILTER] "Summer Child" посвящена сторонникам Трампа. Вся песня посвящена им и тому, как их вводят в заблуждение, и как они хотят быть введенными в заблуждение. Так что я доношу свою мысль до них. Просто я решил держаться подальше от социальных сетей. Я выкинул их на обочину примерно полтора года назад, или год и 10 месяцев, или, простите, примерно год и месяц назад».







+1 -1



( 16 ) просмотров: 1167

