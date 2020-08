сегодня



Музыканты STONE SOUR, IN FLAMES, MASTODON исполняют FILTER



Гитарист Mastodon Bill Kelliher, басист Stone Sour Johnny Chow, барабанщик In Flames Tanner Wayne и гитарист Dragged Under Ryan "Fluff" Bruce опубликовали карантинное видео на кавер-версию композиции FILTER "Hey Man, Nice Shot".







