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Лидер FILTER — о новой пластинке



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Richard Patrick в интервью 99WNRR рассказал о новом альбоме группы:

«Эта пластинка напоминает [третий альбом FILTER 2002 года] "The Amalgamut". Это своего рода возвращение к "The Amalgamut". В нём много энергии. На этой пластинке множество хитов. А "The Algorithm" немного больше соответствует времени».

Что касается лирического вдохновения для "The Algorithm", который ранее имел рабочее название "They Got Us Right Where They Want Us, At Each Other's Throats", он ответил:

«Я всё ещё язвлю, но не так открыто; на этой пластинке я не так часто принимаю чью-либо сторону. Я всё равно брюзжу и рассуждаю о лжецах, обманщиках и ворах. Просто я не обличаю всех буквально, как это было в двух других песнях, вышедших в прошлом году (имеются в виду "Murica" и "Thoughts And Prayers" 2020 года)».

По его словам, "Murica" и "Thoughts And Prayers" не появятся на "The Algorithm":

«Эти две песни должны были войти в альбом под названием "Murica", но я решил, что они живут сами по себе и отсылают друг к другу. И когда я начал работать над созданием нового альбома, я решил, что это будет совершенно новая пластинка».




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