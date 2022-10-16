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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
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Новая песня FILTER



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"For The Beaten", новая песня группы FILTER, доступна для прослушивания ниже.




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16 окт 2022
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xRReth
Ну хбз. Жесткая часть слишком жестка на фоне всего остального.

просмотров: 199

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