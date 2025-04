сегодня



Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»



Легендарный гитарист и фронтмен Megadeth Dave Mustaine заявил в интервью подкасту "Rust in Peace… of Mind", что напрасно завязал с крепким:



«Раньше я думал, что алкоголь — мой враг. Теперь понимаю: он был моим соавтором!»



По словам Мастейна, после 15 лет трезвости он осознал, что слишком ясно мыслит:



«Риффы стали чересчур мелодичными. Раньше я играл как демон, выгнанный из ада. Теперь звучу, будто выпускник музыкального колледжа! Тексты утратили паранойю. Как писать про ядерный апокалипсис, если у тебя в голове порядок и график медитаций? Концерты слишком предсказуемы. Раньше я мог забыть половину песен, упасть со сцены и устроить драку с бутафорским скелетом. Теперь приходится профессионально выступать. Скукота!»



Mustaine анонсировал, что следующий альбом Megadeth "Sweating the Non-Alcoholic Beer" будет концептуальным. В него войдут:



• Трек "Hangover Without the Fun" — баллада о том, как грустно просыпаться без тайн вчерашнего вечера.



• "Lèse-sobriété" — инструментальный трек, в котором Dave пытается сыграть соло левой рукой, а правой — варить кофе.



• Кавер на собственную песню "Symphony of Sobriety" с оркестром из соковыжималок.



Чтобы вернуть «огонь», Mustaine рассматривает варианты: нанять актёра, который будет пить на сцене вместо него и имитировать «молодого безумного Dave'a»; выпустить ароматические свечи с запахом виски и старых клубов; переименовать группу в «Sobriety Kills… But Who’s Dying?»



Сам музыкант пока не решился на крайние меры:



«Ладно, может, просто куплю диджейский пульт и буду вставлять записи своих пьяных монологов 80-х между песнями. Такой ностальджик-трэш!»





