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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
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*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
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*

Megadeth

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Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»



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Легендарный гитарист и фронтмен Megadeth Dave Mustaine заявил в интервью подкасту "Rust in Peace… of Mind", что напрасно завязал с крепким:

«Раньше я думал, что алкоголь — мой враг. Теперь понимаю: он был моим соавтором!»

По словам Мастейна, после 15 лет трезвости он осознал, что слишком ясно мыслит:

«Риффы стали чересчур мелодичными. Раньше я играл как демон, выгнанный из ада. Теперь звучу, будто выпускник музыкального колледжа! Тексты утратили паранойю. Как писать про ядерный апокалипсис, если у тебя в голове порядок и график медитаций? Концерты слишком предсказуемы. Раньше я мог забыть половину песен, упасть со сцены и устроить драку с бутафорским скелетом. Теперь приходится профессионально выступать. Скукота!»

Mustaine анонсировал, что следующий альбом Megadeth "Sweating the Non-Alcoholic Beer" будет концептуальным. В него войдут:

• Трек "Hangover Without the Fun" — баллада о том, как грустно просыпаться без тайн вчерашнего вечера.

• "Lèse-sobriété" — инструментальный трек, в котором Dave пытается сыграть соло левой рукой, а правой — варить кофе.

• Кавер на собственную песню "Symphony of Sobriety" с оркестром из соковыжималок.

Чтобы вернуть «огонь», Mustaine рассматривает варианты: нанять актёра, который будет пить на сцене вместо него и имитировать «молодого безумного Dave'a»; выпустить ароматические свечи с запахом виски и старых клубов; переименовать группу в «Sobriety Kills… But Who’s Dying?»

Сам музыкант пока не решился на крайние меры:

«Ладно, может, просто куплю диджейский пульт и буду вставлять записи своих пьяных монологов 80-х между песнями. Такой ностальджик-трэш!»



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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1 апр 2025
M
Mike Barlow
Жаль,что написано столь гротескно, неплохая поначалу шутка, но сорвалась в петросянство.
Like!8
1 апр 2025
Corpsegrinder04
И в конце добавил:
"Кто не курит и не пьёт, тот и в жопу не даёт."
Like!1  Dislike!1
1 апр 2025
olly71
с 1 апреля кто не понял ....
Like!3  Dislike!2
1 апр 2025
N
Nepalcev
olly71, спасибо, дружище, выручил!!!

Интересно, а когда День Кэпа празднуют?
Like!2
1 апр 2025
Damien
olly71, я понял, даже не дочитав до конца - слишком уж всё это неправдоподобно применительно к Мастейну. ;)

В числе прочего не по-детски рассмешило название "Симфония трезвости". :D
Like!1  Dislike!1
1 апр 2025
m
mohnatiy
Вот это хохотач! Сначала подумал, что правда!
  Dislike!1
1 апр 2025
Орион
Ну и ручищи у Дэйва. А фейс - закос под Хэта))
  Dislike!1
1 апр 2025
u
ufx
Самая большая ошибка твоей жизни-это увольнение фридмана и возврат от нормальной музыки к говнарству.
  Dislike!1
1 апр 2025
olly71
ufx, всё так всё так только Фридмана никто не увольнял его долго уговаривали не уходить предлагали и отпуск и пересмотреть контракт но он не согласился. а потом ему три раза предлагали вернуться в разные времена .
1 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
olly71, да не нужны ему были эти отпуски, контракты... ему нужна была путевка в Крым и красный пиджак.
Like!3
1 апр 2025
g
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, и те самые башмачки на 20 см платформе.
1 апр 2025
father
gravitgroove, просто Фридмана смущало, что у Мастейна пыпынька гораздо больше, чем у него
Like!1
1 апр 2025
Exceptional
А где новость о воссоединении Accept и Удо?
Like!1

просмотров: 4909

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