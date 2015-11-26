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Перезаписанные треки группы АРИЯ





Как уже сообщалась, группа АРИЯ перезаписала два альбома, "Крещенье огнем" и "Армагеддон". Еще два трека из этого релиза, "Битва" и "Чужой", доступны для прослушивания ниже. http://www.aria.ru







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