Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Армагеддон" доступен для прослушивания
Представляем вам перезаписанный альбом, который является продолжением знаменитого «Крещения огнём». Теперь, благодаря «перезагрузке», вы без проблем найдете его на всех музыкальных площадках и сможете насладиться любимыми песнями в актуальном звучании!
Композиции, многие из которых вы знаете наизусть, стали звучать по-новому. А тексты остались все такими же актуальными, как и 14 лет назад.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).