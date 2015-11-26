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Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Армагеддон" доступен для прослушивания





Представляем вам перезаписанный альбом, который является продолжением знаменитого «Крещения огнём». Теперь, благодаря «перезагрузке», вы без проблем найдете его на всех музыкальных площадках и сможете насладиться любимыми песнями в актуальном звучании!



Композиции, многие из которых вы знаете наизусть, стали звучать по-новому. А тексты остались все такими же актуальными, как и 14 лет назад. http://www.aria.ru

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12312078'>Армагеддон (Перезагрузка)</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/164354'>Ария</a> на Яндекс.Музыке





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