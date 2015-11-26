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АРИЯ договорились с Артуром Беркутом о выпуске альбомов





Теперь все релизы, записанные Арией с Артуром Беркутом в составе, станут доступны на цифровых платформах. В сообщении группы говорится:



"Друзья! У нас для вас отличные новости!

Нашему лейблу М2БА удалось подписать договор с Артуром Беркутом на выпуск всех релизов с его участием для их размещения на цифровых сервисах! Каждую пятницу мы будем публиковать ссылку, по которой все желающие смогут получить доступ к очередному релизу.

А начинаем мы с сингла Колизей уже в эту пятницу!"





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