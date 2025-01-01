Новое концертное видео группы АРИЯ

Представляем наше новое концертное видео, снятое на двух полностью аншлаговых шоу в Санкт-Петербурге 17 и 18 октября 2024 года. Трек-лист состоит из редко исполняемых и незаслуженно забытых композиций всех периодов существования АРИИ. Таким образом исключительный тур 'ЭТО РОК' увековечен и зафиксирован в памяти поклонников!
00:00 Intro
04:49 Патриот
09:18 Горящая стрела
14:10 Мессия
18:56 История одного убийцы
25:33 Искушение
29:50 Викинг
35:14 Свет былой любви
39:54 Король дороги
44:41 Пытка тишиной
50:03 Не хочешь - не верь мне
54:13 Drum Solo
1:01:00 Аттила
1:07:45 Вампир
1:13:18 Раб страха
1:17:52 Ангельская пыль
1:24:03 1100
1:29:00 Дальний свет
1:35:25 Это рок
1:41:08 Дай руку мне
1:48:09 Титры
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