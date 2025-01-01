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Новое концертное видео группы АРИЯ



Представляем наше новое концертное видео, снятое на двух полностью аншлаговых шоу в Санкт-Петербурге 17 и 18 октября 2024 года. Трек-лист состоит из редко исполняемых и незаслуженно забытых композиций всех периодов существования АРИИ. Таким образом исключительный тур 'ЭТО РОК' увековечен и зафиксирован в памяти поклонников!



00:00 Intro

04:49 Патриот

09:18 Горящая стрела

14:10 Мессия

18:56 История одного убийцы

25:33 Искушение

29:50 Викинг

35:14 Свет былой любви

39:54 Король дороги

44:41 Пытка тишиной

50:03 Не хочешь - не верь мне

54:13 Drum Solo

1:01:00 Аттила

1:07:45 Вампир

1:13:18 Раб страха

1:17:52 Ангельская пыль

1:24:03 1100

1:29:00 Дальний свет

1:35:25 Это рок

1:41:08 Дай руку мне

1:48:09 Титры http://www.aria.ru







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