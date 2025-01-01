Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*Новое видео группы КУВАЛДА 9
*Новое видео FALLCIE 8
*Новая песня группы ДЖОКОНДА 7
*Новая песня группы ЛЕГИОН 7
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 7
*Новая песня группы АРКОНА 5
*Новый сингл INSTANT FURY 4
*Новое видео FIEND 4
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*Новое видео группы КУВАЛДА 9
*Новое видео FALLCIE 8
*Новая песня группы ДЖОКОНДА 7
[= ||| все новости группы



*

Aria

*



23 фев 2025 : 		 Новое концертное видео группы АРИЯ

13 сен 2024 : 		 Новый концертный релиз группы АРИЯ

14 июн 2024 : 		 Бокс-сет от группы АРИЯ

26 янв 2024 : 		 Новое видео группы АРИЯ

4 янв 2024 : 		 АРИЯ спела с Ларисой Долиной

2 янв 2022 : 		 Новогодний концерт группы АРИЯ

15 окт 2021 : 		 Вокалист группы АРИЯ в новом видео МОДЕМ

27 авг 2021 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ выйдет осенью

24 май 2021 : 		 Новое видео группы АРИЯ

30 апр 2021 : 		 АРИЯ договорились с Артуром Беркутом о выпуске альбомов

6 ноя 2020 : 		 Валерий Кипелов о развале АРИИ

16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Армагеддон" доступен для прослушивания

16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослушивания

14 окт 2020 : 		 Перезаписанные треки группы АРИЯ

2 окт 2020 : 		 АРИЯ перезагрузила два альбома

11 фев 2019 : 		 Новое видео группы АРИЯ

16 ноя 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания

18 окт 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

13 сен 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

16 авг 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Редкое видео группы АРИЯ

24 дек 2016 : 		 Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь

29 авг 2016 : 		 АРИЯ в космосе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое концертное видео группы АРИЯ



zoom
Представляем наше новое концертное видео, снятое на двух полностью аншлаговых шоу в Санкт-Петербурге 17 и 18 октября 2024 года. Трек-лист состоит из редко исполняемых и незаслуженно забытых композиций всех периодов существования АРИИ. Таким образом исключительный тур 'ЭТО РОК' увековечен и зафиксирован в памяти поклонников!

00:00 Intro
04:49 Патриот
09:18 Горящая стрела
14:10 Мессия
18:56 История одного убийцы
25:33 Искушение
29:50 Викинг
35:14 Свет былой любви
39:54 Король дороги
44:41 Пытка тишиной
50:03 Не хочешь - не верь мне
54:13 Drum Solo
1:01:00 Аттила
1:07:45 Вампир
1:13:18 Раб страха
1:17:52 Ангельская пыль
1:24:03 1100
1:29:00 Дальний свет
1:35:25 Это рок
1:41:08 Дай руку мне
1:48:09 Титры




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 42

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом