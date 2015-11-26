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АРИЯ перезагрузила два альбома





С сегодняшнего дня открывается предзаказ на два альбома АРИИ — «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка»!



Летом 2020 года музыканты АРИИ записали и подготовили к изданию сразу два новых релиза. Глобальному переосмыслению подверглись две хорошо известных поклонникам группы работы — «Крещение огнём» и «Армагеддон». В ходе проекта по «перезагрузке» этих альбомов были полностью переписаны все песни, музыкальные партии всех инструментов и вокал.



Запись происходила на собственной студии группы в составе: Михаил Житняков — вокал, Владимир Холстинин — гитара, Сергей Попов — гитара, Виталий Дубинин — бас, Максим Удалов — барабаны. За сведение и мастеринг отвечал Максим Самосват. Небольшим изменениям подверглись также трек-листы и обложки. По мнению музыкантов АРИИ, многие песни из этих альбомов стали ещё более актуальны сегодня, а новые студийные версии вдохнули в них новую жизнь.



Официальный релиз лонгплеев состоится 16 октября. Переиздание этих альбомов в форматах CD и LP запланировано на 2021 год.



Две обновленные композиции, "Патриот" и "Свет былой любви", доступны для прослушивания ниже.



















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