Концертный релиз группы АРИЯ выйдет осенью

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*Aria*



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24 май 2021 : 		 Новое видео группы АРИЯ

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16 авг 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью

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25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь

29 авг 2016 : 		 АРИЯ в космосе

14 мар 2016 : 		 АРИЯ в программе "Соль"

17 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

4 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

27 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

19 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

12 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

5 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

28 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

25 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

7 сен 2015 : 		 Видео с текстом от группы АРИЯ

14 июл 2015 : 		 Официальный бутлег группы Ария

19 май 2015 : 		 Новое видео группы АРИЯ

21 окт 2014 : 		 Новая песня группы АРИЯ

1 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

9 сен 2014 : 		 Название нового альбома АРИЯ

21 авг 2014 : 		 Группа АРИЯ закончила запись нового альбома

31 июл 2013 : 		 Бас-гитарист АРИИ ответил на вопросы поклонников

4 июн 2013 : 		 АРИЯ ФЕСТ 2013: В Москве пройдёт первый масштабный фестиваль тяжелой музыки

16 апр 2013 : 		 Видео полного выступления АРИЯ

29 янв 2013 : 		 АРИЯ vs Артур Беркут

2 ноя 2012 : 		 Новый DVD АРИИ

20 апр 2012 : 		 Музыканты АРИИ ответили на вопросы о концертах в Москве и Санкт-Петербурге

2 мар 2012 : 		 Новый релиз АРИЯ в апреле

18 окт 2011 : 		 Видео с первого концерта группы АРИЯ

20 сен 2011 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет в октябре

16 сен 2011 : 		 Новый вокалист группы АРИЯ

8 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

26 июл 2011 : 		 Название нового альбома АРИЯ

23 июл 2011 : 		 Артур Беркут в реалити-шоу "Армия"

6 июл 2011 : 		 Валерий Кипелов: Я не вернусь в «Арию»

27 июн 2011 : 		 АРТУР БЕРКУТ покидает группу АРИЯ

25 сен 2008 : 		 АРИЯ : подробности нового DVD "Герой асфальта: 20 лет"

19 мар 2007 : 		 АРИЯ в апреле выпускают DVD

7 сен 2006 : 		 АРИЯ: новый альбом и автограф-сессия

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Концертный релиз группы АРИЯ выйдет осенью


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АРИЯ совместно с лейблом М2БА объявляет о выпуске концертного альбома «XX лет»! Релиз намечен на десятое сентября.

В основу релиза легла запись юбилейного концерта АРИИ, приуроченного к двадцатилетию группы, который состоялся 8 октября 2005 года во Дворце Спорта «Лужники». Гостями того концерта были Сергей Маврин, Андрей Большаков, Алик Грановский, Кирилл Покровский, Маргарита Пушкина. Режиссёром-постановщиком масштабного и зрелищного шоу стал Юрий Соколов.

Поклонники АРИИ неоднократно обращались к группе с вопросом, будет ли когда-нибудь этот концерт выпущен, как официальный релиз. На концерте велась видеосъёмка, но она так и не была смонтирована компанией, которая её осуществляла. А вот аудиозапись велась самой группой и находилась все эти годы в архиве АРИИ. И вот, после урегулирования всех юридических вопросов, альбом «ХХ лет» наконец-то увидит свет.

Гостем шоу также был Симфонический оркестр «Глобалис» под управлением дирижёра Константина Кримца. Оркестр исполнил с группой несколько композиций. В альбом войдут 19 песен, а также поздравления, прозвучавшие со сцены от Маргариты Пушкиной и Кирилла Покровского. Общая продолжительность звучания альбома 127:39 минут.

«ХХ лет» — настоящий подарок группы своим поклонникам. Те, кто были на концерте 2005 года, получат возможность освежить свои воспоминания и вновь окунуться в ту атмосферу, те же, кому не посчастливилось быть там, смогут прикоснуться к этой части истории АРИИ




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