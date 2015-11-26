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Концертный релиз группы АРИЯ выйдет осенью





АРИЯ совместно с лейблом М2БА объявляет о выпуске концертного альбома «XX лет»! Релиз намечен на десятое сентября.



В основу релиза легла запись юбилейного концерта АРИИ, приуроченного к двадцатилетию группы, который состоялся 8 октября 2005 года во Дворце Спорта «Лужники». Гостями того концерта были Сергей Маврин, Андрей Большаков, Алик Грановский, Кирилл Покровский, Маргарита Пушкина. Режиссёром-постановщиком масштабного и зрелищного шоу стал Юрий Соколов.



Поклонники АРИИ неоднократно обращались к группе с вопросом, будет ли когда-нибудь этот концерт выпущен, как официальный релиз. На концерте велась видеосъёмка, но она так и не была смонтирована компанией, которая её осуществляла. А вот аудиозапись велась самой группой и находилась все эти годы в архиве АРИИ. И вот, после урегулирования всех юридических вопросов, альбом «ХХ лет» наконец-то увидит свет.



Гостем шоу также был Симфонический оркестр «Глобалис» под управлением дирижёра Константина Кримца. Оркестр исполнил с группой несколько композиций. В альбом войдут 19 песен, а также поздравления, прозвучавшие со сцены от Маргариты Пушкиной и Кирилла Покровского. Общая продолжительность звучания альбома 127:39 минут.



«ХХ лет» — настоящий подарок группы своим поклонникам. Те, кто были на концерте 2005 года, получат возможность освежить свои воспоминания и вновь окунуться в ту атмосферу, те же, кому не посчастливилось быть там, смогут прикоснуться к этой части истории АРИИ http://www.aria.ru







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