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RU Новости
*Новая песня группы КИПЕЛОВ 44
*Новый альбом АРТУРА БЕРКУТА доступен для прослушивания 28
*Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024 20
*ЭПИДЕМИЯ и СМЕШАРИКИ исполняют хит КОРОЛЯ И ШУТА 19
*Новое видео INFECTED RAIN 13
*Новый альбом группы ГРОБОВАЯ ДОСКА доступен для прослушивани... 4
*АРИЯ спела с Ларисой Долиной 2
*Новое видео FIEND 2
*Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ 2
*Новый ЕР МАВРИН доступен для прослушивания 1
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*Новая песня группы КИПЕЛОВ 44
*Новый альбом АРТУРА БЕРКУТА доступен для прослушивания 28
*Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024 20
*ЭПИДЕМИЯ и СМЕШАРИКИ исполняют хит КОРОЛЯ И ШУТА 19
*Новое видео INFECTED RAIN 13
[= ||| все новости группы



*

Aria

*



4 янв 2024 : 		 АРИЯ спела с Ларисой Долиной

2 янв 2022 : 		 Новогодний концерт группы АРИЯ

15 окт 2021 : 		 Вокалист группы АРИЯ в новом видео МОДЕМ

27 авг 2021 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ выйдет осенью

24 май 2021 : 		 Новое видео группы АРИЯ

30 апр 2021 : 		 АРИЯ договорились с Артуром Беркутом о выпуске альбомов

6 ноя 2020 : 		 Валерий Кипелов о развале АРИИ

16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Армагеддон" доступен для прослушивания

16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослушивания

14 окт 2020 : 		 Перезаписанные треки группы АРИЯ

2 окт 2020 : 		 АРИЯ перезагрузила два альбома

11 фев 2019 : 		 Новое видео группы АРИЯ

16 ноя 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания

18 окт 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

13 сен 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

16 авг 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Редкое видео группы АРИЯ

24 дек 2016 : 		 Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь

29 авг 2016 : 		 АРИЯ в космосе

14 мар 2016 : 		 АРИЯ в программе "Соль"

17 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

4 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

27 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files
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АРИЯ спела с Ларисой Долиной



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Новогодний эфир Квартирника у Маргулиса на НТВ: сыграли Улицу роз с Ларисой Долиной и исполнили Breaking the law. Приятного просмотра!




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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4 янв 2024
O
Old Nothing
Не знаю как вы, а лично я оцениваю нынешние времена как страшные: я воочию наблюдаю смерть Металла, заигрывание с попсой, еще что-то такое. Зря я протрезвел.
4 янв 2024
Lord Iscariah
Ебать у бабки Долиной голос слабый.

просмотров: 258

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