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Новая песня группы КИПЕЛОВ
44
Новый альбом АРТУРА БЕРКУТА доступен для прослушивания
28
Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024
20
ЭПИДЕМИЯ и СМЕШАРИКИ исполняют хит КОРОЛЯ И ШУТА
19
Новое видео INFECTED RAIN
13
Новый альбом группы ГРОБОВАЯ ДОСКА доступен для прослушивани...
4
АРИЯ спела с Ларисой Долиной
2
Новое видео FIEND
2
Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ
2
Новый ЕР МАВРИН доступен для прослушивания
1
Фраза, имя группы
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Pop
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Дата :
с
по
Новая песня группы КИПЕЛОВ
44
Новый альбом АРТУРА БЕРКУТА доступен для прослушивания
28
Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024
20
ЭПИДЕМИЯ и СМЕШАРИКИ исполняют хит КОРОЛЯ И ШУТА
19
Новое видео INFECTED RAIN
13
все новости группы
Aria
Россия
Acoustic Rock
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.aria.ru
VK.com:
http://vk.com/club51888
Facebook:
https://www.facebook.com/AriaRussiaOfficial
4 янв 2024
:
АРИЯ спела с Ларисой Долиной
2 янв 2022
:
Новогодний концерт группы АРИЯ
15 окт 2021
:
Вокалист группы АРИЯ в новом видео МОДЕМ
27 авг 2021
:
Концертный релиз группы АРИЯ выйдет осенью
24 май 2021
:
Новое видео группы АРИЯ
30 апр 2021
:
АРИЯ договорились с Артуром Беркутом о выпуске альбомов
6 ноя 2020
:
Валерий Кипелов о развале АРИИ
16 окт 2020
:
Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Армагеддон" доступен для прослушивания
16 окт 2020
:
Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослушивания
14 окт 2020
:
Перезаписанные треки группы АРИЯ
2 окт 2020
:
АРИЯ перезагрузила два альбома
11 фев 2019
:
Новое видео группы АРИЯ
16 ноя 2018
:
Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания
18 окт 2018
:
Новая песня группы АРИЯ
13 сен 2018
:
Новая песня группы АРИЯ
16 авг 2018
:
Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью
3 авг 2017
:
Редкое видео группы АРИЯ
24 дек 2016
:
Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK
2 дек 2016
:
Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова
25 ноя 2016
:
Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания
11 ноя 2016
:
Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь
29 авг 2016
:
АРИЯ в космосе
14 мар 2016
:
АРИЯ в программе "Соль"
17 ноя 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
4 ноя 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
27 окт 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
19 окт 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
12 окт 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
5 окт 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
28 сен 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
25 сен 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
7 сен 2015
:
Видео с текстом от группы АРИЯ
14 июл 2015
:
Официальный бутлег группы Ария
19 май 2015
:
Новое видео группы АРИЯ
21 окт 2014
:
Новая песня группы АРИЯ
1 окт 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ
9 сен 2014
:
Название нового альбома АРИЯ
21 авг 2014
:
Группа АРИЯ закончила запись нового альбома
31 июл 2013
:
Бас-гитарист АРИИ ответил на вопросы поклонников
4 июн 2013
:
АРИЯ ФЕСТ 2013: В Москве пройдёт первый масштабный фестиваль тяжелой музыки
16 апр 2013
:
Видео полного выступления АРИЯ
29 янв 2013
:
АРИЯ vs Артур Беркут
2 ноя 2012
:
Новый DVD АРИИ
20 апр 2012
:
Музыканты АРИИ ответили на вопросы о концертах в Москве и Санкт-Петербурге
2 мар 2012
:
Новый релиз АРИЯ в апреле
18 окт 2011
:
Видео с первого концерта группы АРИЯ
20 сен 2011
:
Новый альбом группы АРИЯ выйдет в октябре
16 сен 2011
:
Новый вокалист группы АРИЯ
8 сен 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ
26 июл 2011
:
Название нового альбома АРИЯ
23 июл 2011
:
Артур Беркут в реалити-шоу "Армия"
6 июл 2011
:
Валерий Кипелов: Я не вернусь в «Арию»
27 июн 2011
:
АРТУР БЕРКУТ покидает группу АРИЯ
25 сен 2008
:
АРИЯ : подробности нового DVD "Герой асфальта: 20 лет"
19 мар 2007
:
АРИЯ в апреле выпускают DVD
7 сен 2006
:
АРИЯ: новый альбом и автограф-сессия
сегодня
АРИЯ спела с Ларисой Долиной
Новогодний эфир Квартирника у Маргулиса на НТВ: сыграли Улицу роз с Ларисой Долиной и исполнили Breaking the law. Приятного просмотра!
http://www.aria.ru
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4 янв 2024
O
Old Nothing
Не знаю как вы, а лично я оцениваю нынешние времена как страшные: я воочию наблюдаю смерть Металла, заигрывание с попсой, еще что-то такое. Зря я протрезвел.
4 янв 2024
Lord Iscariah
Ебать у бабки Долиной голос слабый.
просмотров: 258
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).