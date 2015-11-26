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Валерий Кипелов о развале АРИИ





На официальном канале группы КИПЕЛОВ появилось видео, в котором Валерий Кипелов детально рассказал о причинах, по которым развалился состав АРИИ http://www.aria.ru







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