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*Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Армагеддон" доступен для прослушива... [21]
*Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослу... [18]
*Перезаписанные треки группы АРИЯ [6]
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*Новое видео группы ТРИБУНАЛ [4]
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*Aria*



6 ноя 2020 : 		 Валерий Кипелов о развале АРИИ

16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Армагеддон" доступен для прослушивания

16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослушивания

14 окт 2020 : 		 Перезаписанные треки группы АРИЯ

2 окт 2020 : 		 АРИЯ перезагрузила два альбома

11 фев 2019 : 		 Новое видео группы АРИЯ

16 ноя 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания

18 окт 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

13 сен 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

16 авг 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Редкое видео группы АРИЯ

24 дек 2016 : 		 Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь

29 авг 2016 : 		 АРИЯ в космосе

14 мар 2016 : 		 АРИЯ в программе "Соль"

17 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

4 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

27 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

19 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

12 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

5 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

28 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

25 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

7 сен 2015 : 		 Видео с текстом от группы АРИЯ

14 июл 2015 : 		 Официальный бутлег группы Ария

19 май 2015 : 		 Новое видео группы АРИЯ

21 окт 2014 : 		 Новая песня группы АРИЯ

1 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

9 сен 2014 : 		 Название нового альбома АРИЯ

21 авг 2014 : 		 Группа АРИЯ закончила запись нового альбома

31 июл 2013 : 		 Бас-гитарист АРИИ ответил на вопросы поклонников

4 июн 2013 : 		 АРИЯ ФЕСТ 2013: В Москве пройдёт первый масштабный фестиваль тяжелой музыки

16 апр 2013 : 		 Видео полного выступления АРИЯ

29 янв 2013 : 		 АРИЯ vs Артур Беркут

2 ноя 2012 : 		 Новый DVD АРИИ

20 апр 2012 : 		 Музыканты АРИИ ответили на вопросы о концертах в Москве и Санкт-Петербурге

2 мар 2012 : 		 Новый релиз АРИЯ в апреле

18 окт 2011 : 		 Видео с первого концерта группы АРИЯ

20 сен 2011 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет в октябре

16 сен 2011 : 		 Новый вокалист группы АРИЯ

8 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

26 июл 2011 : 		 Название нового альбома АРИЯ

23 июл 2011 : 		 Артур Беркут в реалити-шоу "Армия"

6 июл 2011 : 		 Валерий Кипелов: Я не вернусь в «Арию»

27 июн 2011 : 		 АРТУР БЕРКУТ покидает группу АРИЯ

25 сен 2008 : 		 АРИЯ : подробности нового DVD "Герой асфальта: 20 лет"

19 мар 2007 : 		 АРИЯ в апреле выпускают DVD

7 сен 2006 : 		 АРИЯ: новый альбом и автограф-сессия

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Валерий Кипелов о развале АРИИ


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На официальном канале группы КИПЕЛОВ появилось видео, в котором Валерий Кипелов детально рассказал о причинах, по которым развалился состав АРИИ



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Voin of Valhalla


6 ноя 2020, 16:28		Блядь какие же всратые обложки видео
блевать потянуло

hansi_hrb


6 ноя 2020, 16:40		Слушал недавно интервью мастера, был неприятно удивлен манерой разговора как Лекса так и Грановского. Словарный запас никакой, бесконечные э, подача скучнейшая, лица кислые. А кипелова вот очень приятно послушать.


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