Новогодний концерт группы АРИЯ доступен для просмотра ниже.
Сет:
0:01:27 Breaking the law (Judas Priest cover)
0:03:58 Раскачаем этот мир
0:10:01 Мини-интервью про 2021 год
0:13:22 Губит людей не пиво (Вячеслав Невинный cover)
0:16:43 Отшельник
0:22:24 Про зайцев (Юрий Никулин cover)
0:25:30 Поздравление от Маргариты Пушкиной
0:27:38 Кто ты? (Михаил Житняков и Сергей Терентьев)
0:32:23 Поздравление от Александра Елина
0:33:45 Вулкан (feat. Михаил Бугаев)
0:40:00 Поздравительная на мотив "Тореро" (Евгений Ткаченко и Михаил Закиров)
0:41:47 Поздравление от Сергея Маврина с 2002м годом
0:42:32 Герой асфальта
0:48:40 Там высоко (feat. Артур и Оксана Беркуты)
0:53:30 Angel (Judas Priest cover, вокал Виталий Дубинин)
0:59:14 Caravan (Duke Ellington drum cover, Максим Удалов)
1:04:32 На службе силы зла (feat. Ария Crew)
1:12:40 Здесь куют металл (feat. шоу-балет под руководством Юрия Соколова)
1:18:31 Постой, паровоз! (Народная, вокал Виталий Дубинин, Михаил Житняков, Максим Удалов)
1:21:06 Осколок льда (акустика)
1:26:37 Тореро (акустика)
1:32:22 Беспечный ангел (Golden Earring cover)
1:36:04 Поздравление от Ульфа Ваденбрандта
1:37:00 Улица Роз (feat. Жорик)
1:43:20 В лесу родилась ёлочка
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