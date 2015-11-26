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Новогодний концерт группы АРИЯ





Новогодний концерт группы АРИЯ доступен для просмотра ниже.



Сет:



0:01:27 Breaking the law (Judas Priest cover)

0:03:58 Раскачаем этот мир

0:10:01 Мини-интервью про 2021 год

0:13:22 Губит людей не пиво (Вячеслав Невинный cover)

0:16:43 Отшельник

0:22:24 Про зайцев (Юрий Никулин cover)

0:25:30 Поздравление от Маргариты Пушкиной

0:27:38 Кто ты? (Михаил Житняков и Сергей Терентьев)

0:32:23 Поздравление от Александра Елина

0:33:45 Вулкан (feat. Михаил Бугаев)

0:40:00 Поздравительная на мотив "Тореро" (Евгений Ткаченко и Михаил Закиров)

0:41:47 Поздравление от Сергея Маврина с 2002м годом

0:42:32 Герой асфальта

0:48:40 Там высоко (feat. Артур и Оксана Беркуты)

0:53:30 Angel (Judas Priest cover, вокал Виталий Дубинин)

0:59:14 Caravan (Duke Ellington drum cover, Максим Удалов)

1:04:32 На службе силы зла (feat. Ария Crew)

1:12:40 Здесь куют металл (feat. шоу-балет под руководством Юрия Соколова)

1:18:31 Постой, паровоз! (Народная, вокал Виталий Дубинин, Михаил Житняков, Максим Удалов)

1:21:06 Осколок льда (акустика)

1:26:37 Тореро (акустика)

1:32:22 Беспечный ангел (Golden Earring cover)

1:36:04 Поздравление от Ульфа Ваденбрандта

1:37:00 Улица Роз (feat. Жорик)

1:43:20 В лесу родилась ёлочка http://www.aria.ru







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