Фраза, имя группы
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Новое видео JINJER
[29]
Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ
[28]
КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»
[22]
Лидер IMPERIAL AGE сломал руку
[13]
Кавер-версия хита HELLOWEEN от группы ЭПИДЕМИЯ
[5]
все новости группы
Aria
5 фев 2019
:
Новое видео группы АРИЯ
16 ноя 2018
:
Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания
18 окт 2018
:
Новая песня группы АРИЯ
13 сен 2018
:
Новая песня группы АРИЯ
16 авг 2018
:
Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью
3 авг 2017
:
Редкое видео группы АРИЯ
24 дек 2016
:
Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK
2 дек 2016
:
Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова
25 ноя 2016
:
Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания
11 ноя 2016
:
Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь
29 авг 2016
:
АРИЯ в космосе
14 мар 2016
:
АРИЯ в программе "Соль"
17 ноя 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
4 ноя 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
27 окт 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
19 окт 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
12 окт 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
5 окт 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
28 сен 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
25 сен 2015
:
АРИЯ: XXX-Files
7 сен 2015
:
Видео с текстом от группы АРИЯ
14 июл 2015
:
Официальный бутлег группы Ария
19 май 2015
:
Новое видео группы АРИЯ
21 окт 2014
:
Новая песня группы АРИЯ
1 окт 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ
9 сен 2014
:
Название нового альбома АРИЯ
21 авг 2014
:
Группа АРИЯ закончила запись нового альбома
31 июл 2013
:
Бас-гитарист АРИИ ответил на вопросы поклонников
4 июн 2013
:
АРИЯ ФЕСТ 2013: В Москве пройдёт первый масштабный фестиваль тяжелой музыки
16 апр 2013
:
Видео полного выступления АРИЯ
29 янв 2013
:
АРИЯ vs Артур Беркут
2 ноя 2012
:
Новый DVD АРИИ
20 апр 2012
:
Музыканты АРИИ ответили на вопросы о концертах в Москве и Санкт-Петербурге
2 мар 2012
:
Новый релиз АРИЯ в апреле
18 окт 2011
:
Видео с первого концерта группы АРИЯ
20 сен 2011
:
Новый альбом группы АРИЯ выйдет в октябре
16 сен 2011
:
Новый вокалист группы АРИЯ
8 сен 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ
26 июл 2011
:
Название нового альбома АРИЯ
23 июл 2011
:
Артур Беркут в реалити-шоу "Армия"
6 июл 2011
:
Валерий Кипелов: Я не вернусь в «Арию»
27 июн 2011
:
АРТУР БЕРКУТ покидает группу АРИЯ
25 сен 2008
:
АРИЯ : подробности нового DVD "Герой асфальта: 20 лет"
19 мар 2007
:
АРИЯ в апреле выпускают DVD
7 сен 2006
:
АРИЯ: новый альбом и автограф-сессия
сегодня
Новое видео группы
АРИЯ
"Убить дракона", новое видео группы АРИЯ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома коллектива, "Проклятье морей", выпущенного в прошлом году.
http://www.aria.ru
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Sting
5 фев 2019, 07:41
Ситуация, однако, получается... Вот вроде как и подзасрать нужно клип/песню, да все силы на Кипелова ушли вчера, да? )
В целом, учитывая уровень предыдущих арийских клипов, данное полотно весьма даже информативное, как говорится - "ух сцука сос мысломъ". )
YNWA
5 фев 2019, 07:58
Клип ещё ладно, но что за позорная песня? Дж-дж-дж всю композицию. Виртуозы прям.
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Sting
В целом, учитывая уровень предыдущих арийских клипов, данное полотно весьма даже информативное, как говорится - "ух сцука сос мысломъ". )
YNWA
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).