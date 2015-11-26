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Новое видео группы АРИЯ





"Убить дракона", новое видео группы АРИЯ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома коллектива, "Проклятье морей", выпущенного в прошлом году. http://www.aria.ru







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