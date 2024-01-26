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*АРИЯ спела с Ларисой Долиной 49
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*АРИЯ спела с Ларисой Долиной 49
*Новая песня группы КИПЕЛОВ 47
*Новое видео группы АРИЯ 7
*Новое видео EXTERMINATION DISMEMBERMENT 4
*Новый альбом группы МОРРОЗ доступен для прослушивания 4
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Aria

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26 янв 2024 : 		 Новое видео группы АРИЯ

4 янв 2024 : 		 АРИЯ спела с Ларисой Долиной

2 янв 2022 : 		 Новогодний концерт группы АРИЯ

15 окт 2021 : 		 Вокалист группы АРИЯ в новом видео МОДЕМ

27 авг 2021 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ выйдет осенью

24 май 2021 : 		 Новое видео группы АРИЯ

30 апр 2021 : 		 АРИЯ договорились с Артуром Беркутом о выпуске альбомов

6 ноя 2020 : 		 Валерий Кипелов о развале АРИИ

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16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослушивания

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11 фев 2019 : 		 Новое видео группы АРИЯ

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18 окт 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

13 сен 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

16 авг 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Редкое видео группы АРИЯ

24 дек 2016 : 		 Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь

29 авг 2016 : 		 АРИЯ в космосе

14 мар 2016 : 		 АРИЯ в программе "Соль"

17 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

4 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files
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|||| 26 янв 2024

Новое видео группы АРИЯ



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Герой асфальта, новое видео группы АРИЯ, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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26 янв 2024
Lord Iscariah
Дерьмо клип.
  Dislike!2
26 янв 2024
ggg666
Норм. Снято хорошо.
Like!1
26 янв 2024
C
Crane76
Игроки в танки разве не выглядят ка жирные плешивые подпивасы?
26 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Crane76, отличный эвфемизм к зумерскому слову «скуф»
Like!1
26 янв 2024
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, слово не зумерское, а подхваченное с двачей, а там контингент в основном куда старше
26 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Бля, Холстинину на плакате волосы нарисовали)
Like!1
26 янв 2024
gravitgroove
Реклама с интеграцией "Танчиков" ?
С Валерой такого не было!

просмотров: 415

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