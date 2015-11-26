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Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослушивания





Альбом спустя долгое время наконец стал доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках! Знакомые многим песни зазвучали по-новому: полностью перезаписан инструментал и вокал. Эта «перезагрузка» помогла важному для группы альбому зазвучать иначе и, вполне возможно, найти новых слушателей.



Все лето 2020 года участники АРИИ — Михаил Житняков, Виталий Дубинин, Владимир Холстинин, Сергей Попов и Максим Удалов трудились на собственной студии, вдыхая в знакомые композиции новую жизнь. Сведение и мастеринг для обоих альбомов сделал Максим Самосват. Теперь каждый может послушать песни, не утратившие своей актуальности по сей день!

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12312085'>Крещение огнём (Перезагрузка)</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/164354'>Ария</a> на Яндекс.Музыке





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