Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослушивания
Альбом спустя долгое время наконец стал доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках! Знакомые многим песни зазвучали по-новому: полностью перезаписан инструментал и вокал. Эта «перезагрузка» помогла важному для группы альбому зазвучать иначе и, вполне возможно, найти новых слушателей.
Все лето 2020 года участники АРИИ — Михаил Житняков, Виталий Дубинин, Владимир Холстинин, Сергей Попов и Максим Удалов трудились на собственной студии, вдыхая в знакомые композиции новую жизнь. Сведение и мастеринг для обоих альбомов сделал Максим Самосват. Теперь каждый может послушать песни, не утратившие своей актуальности по сей день!
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