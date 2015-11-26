сегодня



Новое видео группы АРИЯ





Представляем наш клип на песню «Битва»!



Идея создания клипа родилась в 2020 году у талантливых видеографов и больших поклонников АРИИ из Рязани, которые и предложили уже готовый сценарий группе.



«В конце прошлого года мы познакомились с ребятами из Рязани, которые предложили нам снять клип на «Битву». У них уже был почти готов сценарий, мы вместе его доработали, и в январе состоялась съёмка кадров с музыкантами», — рассказывает Виталий Дубинин.



Планировалось, что видео выйдет в поддержку онлайн-концертов «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка», которые состоялись весной этого года. Однако производственный процесс затянулся чуть больше, чем ожидалось. А потому, мы выпускаем клип сегодня, приурочив его премьеру к нашим грядущим юбилейным концертам, которые пройдут 17 и 18 июня в Крокус Сити Холле.



Большое спасибо за проделанную работу, мы довольны результатом и придаём этому клипу статус официального!

Ваша АРИЯ http://www.aria.ru







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