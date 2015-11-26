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*Aria*



24 май 2021 : 		 Новое видео группы АРИЯ

30 апр 2021 : 		 АРИЯ договорились с Артуром Беркутом о выпуске альбомов

6 ноя 2020 : 		 Валерий Кипелов о развале АРИИ

16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Армагеддон" доступен для прослушивания

16 окт 2020 : 		 Перезаписанный альбом группы АРИЯ "Крещение огнём" доступен для прослушивания

14 окт 2020 : 		 Перезаписанные треки группы АРИЯ

2 окт 2020 : 		 АРИЯ перезагрузила два альбома

11 фев 2019 : 		 Новое видео группы АРИЯ

16 ноя 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания

18 окт 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

13 сен 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

16 авг 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Редкое видео группы АРИЯ

24 дек 2016 : 		 Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь

29 авг 2016 : 		 АРИЯ в космосе

14 мар 2016 : 		 АРИЯ в программе "Соль"

17 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

4 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

27 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

19 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

12 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

5 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

28 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

25 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

7 сен 2015 : 		 Видео с текстом от группы АРИЯ

14 июл 2015 : 		 Официальный бутлег группы Ария

19 май 2015 : 		 Новое видео группы АРИЯ

21 окт 2014 : 		 Новая песня группы АРИЯ

1 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

9 сен 2014 : 		 Название нового альбома АРИЯ

21 авг 2014 : 		 Группа АРИЯ закончила запись нового альбома

31 июл 2013 : 		 Бас-гитарист АРИИ ответил на вопросы поклонников

4 июн 2013 : 		 АРИЯ ФЕСТ 2013: В Москве пройдёт первый масштабный фестиваль тяжелой музыки

16 апр 2013 : 		 Видео полного выступления АРИЯ

29 янв 2013 : 		 АРИЯ vs Артур Беркут

2 ноя 2012 : 		 Новый DVD АРИИ

20 апр 2012 : 		 Музыканты АРИИ ответили на вопросы о концертах в Москве и Санкт-Петербурге

2 мар 2012 : 		 Новый релиз АРИЯ в апреле

18 окт 2011 : 		 Видео с первого концерта группы АРИЯ

20 сен 2011 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет в октябре

16 сен 2011 : 		 Новый вокалист группы АРИЯ

8 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

26 июл 2011 : 		 Название нового альбома АРИЯ

23 июл 2011 : 		 Артур Беркут в реалити-шоу "Армия"

6 июл 2011 : 		 Валерий Кипелов: Я не вернусь в «Арию»

27 июн 2011 : 		 АРТУР БЕРКУТ покидает группу АРИЯ

25 сен 2008 : 		 АРИЯ : подробности нового DVD "Герой асфальта: 20 лет"

19 мар 2007 : 		 АРИЯ в апреле выпускают DVD

7 сен 2006 : 		 АРИЯ: новый альбом и автограф-сессия

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Новое видео группы АРИЯ


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Представляем наш клип на песню «Битва»!

Идея создания клипа родилась в 2020 году у талантливых видеографов и больших поклонников АРИИ из Рязани, которые и предложили уже готовый сценарий группе.

«В конце прошлого года мы познакомились с ребятами из Рязани, которые предложили нам снять клип на «Битву». У них уже был почти готов сценарий, мы вместе его доработали, и в январе состоялась съёмка кадров с музыкантами», — рассказывает Виталий Дубинин.

Планировалось, что видео выйдет в поддержку онлайн-концертов «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка», которые состоялись весной этого года. Однако производственный процесс затянулся чуть больше, чем ожидалось. А потому, мы выпускаем клип сегодня, приурочив его премьеру к нашим грядущим юбилейным концертам, которые пройдут 17 и 18 июня в Крокус Сити Холле.

Большое спасибо за проделанную работу, мы довольны результатом и придаём этому клипу статус официального!
Ваша АРИЯ



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Lord Iscariah


24 май 2021, 17:03		Гитары звучат, как кусок говна трущегося друг от друга.

Akkolteus


24 май 2021, 17:44		Дешевая поделка, непонятно зачем снятая.

Саунд мерзкий, согласен.

Jack of Diamonds


24 май 2021, 17:45		тогда уж как куски, как он может тереться друг об друга? это если его изогнуть только

R0ck_N_R0lla


24 май 2021, 17:54		пиздец, ну какой пиздец. космические орды, юродивые, ой блять. лучше бы в хип хоп подались и с элджеем и моргенштером фиты писали, все лучше было бы

hansi_hrb


24 май 2021, 18:13		поджигают море лисички которые взяли спички?

Sting


24 май 2021, 18:30		етить вы душные) А вариация песни то получше, чем с Беркутом! :P

GeraldFromRivia


24 май 2021, 18:40		Хуя Житняков брутал стал: подкачался, убрал второй подбородок - смотреть приятно.
А песня, что на момент выхода оригинала, что сейчас - одна из самых слабых у группы, есть вещи намного достойнее, которые заслуживают клипа.

Family Ghost


24 май 2021, 19:27		Прочитал несколько первых комментов, аж прихуел)) Интересно, на западе/востоке тоже на определенных ресурсах настолько развитая культура говнометания в артистов из своей страны?
Клип по сегодняшним меркам вполне норм. Не позорище как у Мастера, например - https://www.youtube.com/watch?v=zEwAoFwJ5Cs)
Песня - ну хэви и хэви. По музыке и текстам все традиционно, инопланетяне всюду были - и у Пристов, и у Мэйден, и у Хелловин. Музычка временами качовая, норм.
Звук обычный современный. Люблю более винтажный.
В целом, учитывая все моменты, на четверку крепкую.

rassol


24 май 2021, 19:30		Да говно же.

metlbist


24 май 2021, 20:20		А юродивый Удалов что ли? Только у него палки вместо веток... Песенку, кстати, склепал Попов. У Мастера на концерте 97го года он джемовал "Волю и разум", и, собственно, из этого джема "Битва" в итоге и получилась. Клип не понравился: начало вроде клевое - колодец и все такое, а дальше хрень лабораторная. И по звуку вариант 2003го года гораздо лучше.

serb


24 май 2021, 20:21		На дворе ночь что ли ? А что то троллей до хрена повылазило.


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