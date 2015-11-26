Новое видео группы АРИЯ

Идея создания клипа родилась в 2020 году у талантливых видеографов и больших поклонников АРИИ из Рязани, которые и предложили уже готовый сценарий группе.
«В конце прошлого года мы познакомились с ребятами из Рязани, которые предложили нам снять клип на «Битву». У них уже был почти готов сценарий, мы вместе его доработали, и в январе состоялась съёмка кадров с музыкантами», — рассказывает Виталий Дубинин.
Планировалось, что видео выйдет в поддержку онлайн-концертов «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка», которые состоялись весной этого года. Однако производственный процесс затянулся чуть больше, чем ожидалось. А потому, мы выпускаем клип сегодня, приурочив его премьеру к нашим грядущим юбилейным концертам, которые пройдут 17 и 18 июня в Крокус Сити Холле.
Большое спасибо за проделанную работу, мы довольны результатом и придаём этому клипу статус официального!
Ваша АРИЯ
Lord Iscariah
Akkolteus
Саунд мерзкий, согласен.
Jack of Diamonds
R0ck_N_R0lla
hansi_hrb
Sting
GeraldFromRivia
А песня, что на момент выхода оригинала, что сейчас - одна из самых слабых у группы, есть вещи намного достойнее, которые заслуживают клипа.
Family Ghost
Клип по сегодняшним меркам вполне норм. Не позорище как у Мастера, например - https://www.youtube.com/watch?v=zEwAoFwJ5Cs)
Песня - ну хэви и хэви. По музыке и текстам все традиционно, инопланетяне всюду были - и у Пристов, и у Мэйден, и у Хелловин. Музычка временами качовая, норм.
Звук обычный современный. Люблю более винтажный.
В целом, учитывая все моменты, на четверку крепкую.
rassol
metlbist
serb
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