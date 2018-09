17 сен 2018



Новая песня ALL THAT REMAINS "Fuck Love", новая песня группы ALL THAT REMAINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого предварительно запланирован на начало следующего года. Продюсером материала был гитарист THE ACACIA STRAIN Daniel "DL" Laskiewicz.





















