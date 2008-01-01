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*All That Remains*



27 апр 2017 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 мар 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

28 фев 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

2 фев 2017 : 		 Новые песни ALL THAT REMAINS

16 сен 2016 : 		 Фрагмент нового трека ALL THAT REMAINS

2 авг 2016 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о новом альбоме

4 июн 2016 : 		 ALL THAT REMAINS вошли в студию

23 май 2016 : 		 ALL THAT REMAINS начнут запись в июне

17 дек 2015 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о событиях в Париже

11 дек 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о событиях в Париже и США

8 дек 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 ноя 2015 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о новом альбоме

25 сен 2015 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басисткой

21 июл 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 май 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «У нас нет никаких планов по работе над новым материалом»

1 апр 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS вспоминает о том, как поставил автограф на пенисе поклонника группы

3 мар 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS обеспокоен ущемлением прав афроамериканцев

18 фев 2015 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

10 фев 2015 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

3 фев 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

25 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS готов стать "плохим парнем металла"

22 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS продолжил полемику о правах геев

21 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS: "Чёрная раса заслуживает большего сочуствия, нежели геи"

13 янв 2015 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

12 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет в феврале

15 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового трека ALL THAT REMAINS

27 авг 2014 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

25 июл 2014 : 		 Фрагмент новой песни ALL THAT REMAINS

14 июл 2014 : 		 ALL THAT REMAINS начали запись

27 июн 2014 : 		 ALL THAT REMAINS начали подготовку к записи

13 май 2014 : 		 ALL THAT REMAINS работают над новым материалом

22 окт 2013 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ALL THAT REMAINS

2 апр 2013 : 		 ALL THAT REMAINS выпустят специальный винил

21 ноя 2012 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 ноя 2012 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

25 окт 2012 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

22 окт 2012 : 		 Семпл новой песни ALL THAT REMAINS

25 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома ALL THAT REMAINS

29 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

14 авг 2012 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

22 июн 2012 : 		 Название нового альбома ALL THAT REMAINS

15 апр 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM на новом альбоме ALL THAT REMAINS?

14 мар 2012 : 		 У ALL THAT REMAINS готово 8 или 9 песен для альбома

11 янв 2012 : 		 ALL THAT REMAINS начали сочинение материала

12 ноя 2011 : 		 Виниловый 7-дюймовый сплит ALL THAT REMAINS и JASTA

20 мар 2011 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS о землетрясении в Японии

14 мар 2011 : 		 ALL THAT REMAINS отыграли шоу в Японии

11 дек 2010 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили "Hold On" в игре "Rock Band"

10 окт 2010 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

7 окт 2010 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

28 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома ALL THAT REMAINS

3 сен 2010 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

30 авг 2010 : 		 Календарь от ALL THAT REMAINS

18 авг 2010 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

17 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

16 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ALL THAT REMAINS

28 июн 2010 : 		 Название нового альбома ALL THAT REMAINS

1 июн 2010 : 		 ALL THAT REMAINS вносят финальные штрихи в новый альбом

7 май 2010 : 		 ALL THAT REMAINS приглашают фэнов...

11 апр 2010 : 		 ALL THAT REMAINS работают над новым альбомом вместе с Adam'ом Dutkiewicz'ем

26 май 2008 : 		 ALL THAT REMAINS опубликовали название нового альбома

11 май 2008 : 		 ALL THAT REMAINS готовятся к выходу нового альбома

21 авг 2007 : 		 Доступна обложка DVD от ALL THAT REMAINS

8 июл 2007 : 		 ALL THAT REMAINS снимут концерт для DVD

5 июл 2007 : 		 Альбом ALL THAT REMAINS бьёт рекорды продаж

16 апр 2006 : 		 ALL THAT REMAINS обнародовали обложку и трэк-лист нового альбома

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Новое видео ALL THAT REMAINS

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ALL THAT REMAINS опубликовали официальное видео на песню "Madness", которая взята из выходящего двадцать восьмого апреля на Eleven Seven Music одноимённого нового альбома - клип можно просмотреть ниже.

Video Premiere: ALL THAT REMAINS's 'Madness'

allthatremainsmadnessalbumcover




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