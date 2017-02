2 фев 2017



Новые песни ALL THAT REMAINS "Madness" и "Safe House", две новые песни группы ALL THAT REMAINS, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из нового альбома, релиз которого намечен на конец апреля. Продюсером материала выступил Howard Benson, ранее работавший с MOTÖRHEAD, PAPA ROACH, THREE DAYS GRACE, FLYLEAF, P.O.D. и HALESTORM.



























