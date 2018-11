сегодня



Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS Оли Херберту, намеченные на одиннадцатое ноября, были отменены. Никакой дополнительной информации о причинах подобного решения не сообщается.











