Умер гитарист ALL THAT REMAINS Оли Герберт, гитарист ALL THAT REMAINS, скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщили коллеги по группе на официальной странице в Facebook. Причины смерти не сообщаются.



«Мы опустошены известием о смерти Оли Герберта, нашего друга, гитариста и основателя ALL THAT REMAINS.



Оли был невероятно талантливым гитаристом и автором песен, который определял рок и металл на северо-востоке. Его влияние на жанр и наши жизни невозможно измерить какими-либо единицами.



Никаких деталей на текущий момент не сообщаем. Группа и семья просит уважать их личное пространство и вспомнить Оли за тот вклад, какой он сделал и за то, что сочинил».



На девятое ноября намечен выход нового альбома группы, "Victim Of The New Disease" http://www.allthatremainsonline.com







