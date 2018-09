сегодня



ALL THAT REMAINS исполнили новую песню ALL THAT REMAINS впервые сыграли новую песню "Fuck Love" 17 сентября в Manchester Music Hall (Лексингтон, штат Кентукки, США). Видео, снятое фэном, доступно ниже.



Композиция "Fuck Love", как ожидается, войдёт в предстоящий альбом группы.









