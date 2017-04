14 апр 2017



Видео с текстом от ALL THAT REMAINS ALL THAT REMAINS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Louder", которая взята из выходящего двадцать восьмого апреля на Eleven Seven Music альбома "Madness".



Трек-лист:



01. Safe House

02. Madness

03. Nothing I Can Do

04. If I'm Honest

05. Halo

06. Louder

07. River City

08. Open Grave

09. Far From Home

10. Trust And Believe

11. Back To You

12. Never Sorry

13. The Thunder Rolls











