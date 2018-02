сегодня



Вокалист ALL THAT REMAINS : «Запрет винтовок не остановит стрельбу» Вокалист ALL THAT REMAINS Phil Labonte опубликовал семиминутный ролик на YouTUbe, в котором поделился своим мнением относительно контроля за оружием, разговоры о котором вспыхнули с новой силой после стрельбы, устроенной в школе Паркленда.















