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*All That Remains*



11 ноя 2018 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

10 ноя 2018 : 		 JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

8 ноя 2018 : 		 Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены

18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом

17 окт 2018 : 		 Умер гитарист ALL THAT REMAINS

14 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

13 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

7 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью

28 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

19 сен 2018 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили новую песню

17 сен 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

5 сен 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS готов

24 июл 2018 : 		 ALL THAT REMAINS завершили сочинение

23 фев 2018 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Запрет винтовок не остановит стрельбу»

4 окт 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

4 авг 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

27 апр 2017 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 мар 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

28 фев 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

2 фев 2017 : 		 Новые песни ALL THAT REMAINS

16 сен 2016 : 		 Фрагмент нового трека ALL THAT REMAINS

2 авг 2016 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о новом альбоме

4 июн 2016 : 		 ALL THAT REMAINS вошли в студию

23 май 2016 : 		 ALL THAT REMAINS начнут запись в июне

17 дек 2015 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о событиях в Париже

11 дек 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о событиях в Париже и США

8 дек 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 ноя 2015 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о новом альбоме

25 сен 2015 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басисткой

21 июл 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 май 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «У нас нет никаких планов по работе над новым материалом»

1 апр 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS вспоминает о том, как поставил автограф на пенисе поклонника группы

3 мар 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS обеспокоен ущемлением прав афроамериканцев

18 фев 2015 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

10 фев 2015 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

3 фев 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

25 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS готов стать "плохим парнем металла"

22 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS продолжил полемику о правах геев

21 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS: "Чёрная раса заслуживает большего сочуствия, нежели геи"

13 янв 2015 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

12 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет в феврале

15 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового трека ALL THAT REMAINS

27 авг 2014 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

25 июл 2014 : 		 Фрагмент новой песни ALL THAT REMAINS

14 июл 2014 : 		 ALL THAT REMAINS начали запись

27 июн 2014 : 		 ALL THAT REMAINS начали подготовку к записи

13 май 2014 : 		 ALL THAT REMAINS работают над новым материалом

22 окт 2013 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ALL THAT REMAINS

2 апр 2013 : 		 ALL THAT REMAINS выпустят специальный винил

21 ноя 2012 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 ноя 2012 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

25 окт 2012 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

22 окт 2012 : 		 Семпл новой песни ALL THAT REMAINS

25 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома ALL THAT REMAINS

29 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

14 авг 2012 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

22 июн 2012 : 		 Название нового альбома ALL THAT REMAINS

15 апр 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM на новом альбоме ALL THAT REMAINS?

14 мар 2012 : 		 У ALL THAT REMAINS готово 8 или 9 песен для альбома

11 янв 2012 : 		 ALL THAT REMAINS начали сочинение материала

12 ноя 2011 : 		 Виниловый 7-дюймовый сплит ALL THAT REMAINS и JASTA

20 мар 2011 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS о землетрясении в Японии

14 мар 2011 : 		 ALL THAT REMAINS отыграли шоу в Японии

11 дек 2010 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили "Hold On" в игре "Rock Band"

10 окт 2010 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

7 окт 2010 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

28 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома ALL THAT REMAINS

3 сен 2010 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

30 авг 2010 : 		 Календарь от ALL THAT REMAINS

18 авг 2010 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

17 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

16 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ALL THAT REMAINS

28 июн 2010 : 		 Название нового альбома ALL THAT REMAINS

1 июн 2010 : 		 ALL THAT REMAINS вносят финальные штрихи в новый альбом

7 май 2010 : 		 ALL THAT REMAINS приглашают фэнов...

11 апр 2010 : 		 ALL THAT REMAINS работают над новым альбомом вместе с Adam'ом Dutkiewicz'ем

26 май 2008 : 		 ALL THAT REMAINS опубликовали название нового альбома

11 май 2008 : 		 ALL THAT REMAINS готовятся к выходу нового альбома

21 авг 2007 : 		 Доступна обложка DVD от ALL THAT REMAINS

8 июл 2007 : 		 ALL THAT REMAINS снимут концерт для DVD

5 июл 2007 : 		 Альбом ALL THAT REMAINS бьёт рекорды продаж

16 апр 2006 : 		 ALL THAT REMAINS обнародовали обложку и трэк-лист нового альбома

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|||| 11 ноя 2018

Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

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Вдова гитариста ALL THAT REMAINS Оли Херберта подтвердила, что её муж утонул. Она написала на официальной Facebook-странице:

«Доброе утро всем это Beth. И действительно, утро доброе; пришли результаты токсикологии как и официальная причина смерти моего мужа!

Причина смерти — утопление. Токсикология — Оли, по-видимому, занимался самолечением маниакально-депрессии, которая наблюдалась в его семье в течение нескольких поколений. В его организме были обнаружены антидепрессанты, а также снотворное. Психоаналитические препараты, найденные в его организме, были теми же, что и у близкого родственника, которому они выписывались в течение длительного времени, поэтому он знал, что нужно сделать для "лечения". Видя, что он не собирался (и не пошел бы) к врачу, чтобы получить помощь, и не употреблял назначенные лекарства и не контролировал их потребление — все это объясняет его случайное неустойчивое поведение здесь, дома.

Если кто-нибудь знает, где Оли получал лекарства, пожалуйста, позвоните в полицию штата, Troop C, Толланд, штат Коннектикут».

Beth также прокомментировала новости о внезапной отмене поминок по Оли, которые должны были состояться в воскресенье, 11 ноября, в Вустер Палладиум в Вустере, штат Массачусетс. Она написала: "что касается того, почему были отменены поминки, то причина — это забота о моей личной безопасности и доме из-за многочисленных угроз."

В комментариях к изначальному сообщению, Beth предложила возможное объяснение того, как Оли оказался в пруду.

«Один из препаратов может иметь галлюциногенный эффект, а также приводить в возбужденное состояние. Оли постоянно хотел выйти на улицу в тот вечер, прежде чем он исчез, и его буквально тянуло к пруду, этому черному пятну на нашей земле, где, ко всему прочему, еще и очень скользко. Плюс ко всему в тот вечер шел еще и дождь. По всей видимости, он ушел из дома когда я легла спать, так что не могла остановить его и вернуть назад домой».



ALL THAT REMAINS Guitarist OLI HERBERT Drowned After Ingesting Antidepressants And Sleeping Pills



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