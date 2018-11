11 ноя 2018



Гитарист ALL THAT REMAINS утонул Вдова гитариста ALL THAT REMAINS Оли Херберта подтвердила, что её муж утонул. Она написала на официальной Facebook-странице:



«Доброе утро всем это Beth. И действительно, утро доброе; пришли результаты токсикологии как и официальная причина смерти моего мужа!



Причина смерти — утопление. Токсикология — Оли, по-видимому, занимался самолечением маниакально-депрессии, которая наблюдалась в его семье в течение нескольких поколений. В его организме были обнаружены антидепрессанты, а также снотворное. Психоаналитические препараты, найденные в его организме, были теми же, что и у близкого родственника, которому они выписывались в течение длительного времени, поэтому он знал, что нужно сделать для "лечения". Видя, что он не собирался (и не пошел бы) к врачу, чтобы получить помощь, и не употреблял назначенные лекарства и не контролировал их потребление — все это объясняет его случайное неустойчивое поведение здесь, дома.



Если кто-нибудь знает, где Оли получал лекарства, пожалуйста, позвоните в полицию штата, Troop C, Толланд, штат Коннектикут».



Beth также прокомментировала новости о внезапной отмене поминок по Оли, которые должны были состояться в воскресенье, 11 ноября, в Вустер Палладиум в Вустере, штат Массачусетс. Она написала: "что касается того, почему были отменены поминки, то причина — это забота о моей личной безопасности и доме из-за многочисленных угроз."



В комментариях к изначальному сообщению, Beth предложила возможное объяснение того, как Оли оказался в пруду.



«Один из препаратов может иметь галлюциногенный эффект, а также приводить в возбужденное состояние. Оли постоянно хотел выйти на улицу в тот вечер, прежде чем он исчез, и его буквально тянуло к пруду, этому черному пятну на нашей земле, где, ко всему прочему, еще и очень скользко. Плюс ко всему в тот вечер шел еще и дождь. По всей видимости, он ушел из дома когда я легла спать, так что не могла остановить его и вернуть назад домой».











+1 -0









просмотров: 488