Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS "The Thunder Rolls", новое видео ALL THAT REMAINS, доступно для просмотра ниже. В оригинале эта песня принадлежит GARTH'y BROOKS'y и была хитом номер один весной 1991 года.















