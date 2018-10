сегодня



Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью ALL THAT REMAINS выпустят новую работу, получившую название "Victim Of The New Disease", девятого ноября на Razor & Tie:



01. Fuck Love



02. Everything’s Wrong



03. Blood I Spill



04. Wasteland



05. Alone In The Darkness



06. Misery In Me



07. Broken



08. Just Tell Me Something (feat. Danny Worsnop)



09. I Meant What I Said



10. Victim Of The New Disease























