сегодня



JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS Музыканты ALL THAT REMAINS, Philip Labonte (lead vocals), Mike Martin (guitar), Jason Costa (drums) and Aaron Patrick (bass, backing vocals), решили не отменять ранее анонсированный тур и поедут в него вместе с Jason'ом Richardson'ом (ALL SHALL PERISH, CHELSEA GRIN, BORN OF OSIRIS). Таким образом группа хочет почтить память скоропостижно ушедшего Оли Херберта.











+0 -0









просмотров: 26