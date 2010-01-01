JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

Музыканты ALL THAT REMAINS, Philip Labonte (lead vocals), Mike Martin (guitar), Jason Costa (drums) and Aaron Patrick (bass, backing vocals), решили не отменять ранее анонсированный тур и поедут в него вместе с Jason'ом Richardson'ом (ALL SHALL PERISH, CHELSEA GRIN, BORN OF OSIRIS). Таким образом группа хочет почтить память скоропостижно ушедшего Оли Херберта.
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