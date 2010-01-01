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*All That Remains*



10 ноя 2018 : 		 JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

8 ноя 2018 : 		 Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены

18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом

17 окт 2018 : 		 Умер гитарист ALL THAT REMAINS

14 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

13 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

7 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью

28 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

19 сен 2018 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили новую песню

17 сен 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

5 сен 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS готов

24 июл 2018 : 		 ALL THAT REMAINS завершили сочинение

23 фев 2018 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Запрет винтовок не остановит стрельбу»

4 окт 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

4 авг 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

27 апр 2017 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 мар 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

28 фев 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

2 фев 2017 : 		 Новые песни ALL THAT REMAINS

16 сен 2016 : 		 Фрагмент нового трека ALL THAT REMAINS

2 авг 2016 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о новом альбоме

4 июн 2016 : 		 ALL THAT REMAINS вошли в студию

23 май 2016 : 		 ALL THAT REMAINS начнут запись в июне

17 дек 2015 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о событиях в Париже

11 дек 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о событиях в Париже и США

8 дек 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 ноя 2015 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о новом альбоме

25 сен 2015 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басисткой

21 июл 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 май 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «У нас нет никаких планов по работе над новым материалом»

1 апр 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS вспоминает о том, как поставил автограф на пенисе поклонника группы

3 мар 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS обеспокоен ущемлением прав афроамериканцев

18 фев 2015 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

10 фев 2015 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

3 фев 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

25 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS готов стать "плохим парнем металла"

22 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS продолжил полемику о правах геев

21 янв 2015 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS: "Чёрная раса заслуживает большего сочуствия, нежели геи"

13 янв 2015 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

12 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет в феврале

15 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового трека ALL THAT REMAINS

27 авг 2014 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

25 июл 2014 : 		 Фрагмент новой песни ALL THAT REMAINS

14 июл 2014 : 		 ALL THAT REMAINS начали запись

27 июн 2014 : 		 ALL THAT REMAINS начали подготовку к записи

13 май 2014 : 		 ALL THAT REMAINS работают над новым материалом

22 окт 2013 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ALL THAT REMAINS

2 апр 2013 : 		 ALL THAT REMAINS выпустят специальный винил

21 ноя 2012 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 ноя 2012 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

25 окт 2012 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

22 окт 2012 : 		 Семпл новой песни ALL THAT REMAINS

25 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома ALL THAT REMAINS

29 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

14 авг 2012 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

22 июн 2012 : 		 Название нового альбома ALL THAT REMAINS

15 апр 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM на новом альбоме ALL THAT REMAINS?

14 мар 2012 : 		 У ALL THAT REMAINS готово 8 или 9 песен для альбома

11 янв 2012 : 		 ALL THAT REMAINS начали сочинение материала

12 ноя 2011 : 		 Виниловый 7-дюймовый сплит ALL THAT REMAINS и JASTA

20 мар 2011 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS о землетрясении в Японии

14 мар 2011 : 		 ALL THAT REMAINS отыграли шоу в Японии

11 дек 2010 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили "Hold On" в игре "Rock Band"

10 окт 2010 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS доступен для прослушивания

7 окт 2010 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

28 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома ALL THAT REMAINS

3 сен 2010 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

30 авг 2010 : 		 Календарь от ALL THAT REMAINS

18 авг 2010 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

17 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

16 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ALL THAT REMAINS

28 июн 2010 : 		 Название нового альбома ALL THAT REMAINS

1 июн 2010 : 		 ALL THAT REMAINS вносят финальные штрихи в новый альбом

7 май 2010 : 		 ALL THAT REMAINS приглашают фэнов...

11 апр 2010 : 		 ALL THAT REMAINS работают над новым альбомом вместе с Adam'ом Dutkiewicz'ем

26 май 2008 : 		 ALL THAT REMAINS опубликовали название нового альбома

11 май 2008 : 		 ALL THAT REMAINS готовятся к выходу нового альбома

21 авг 2007 : 		 Доступна обложка DVD от ALL THAT REMAINS

8 июл 2007 : 		 ALL THAT REMAINS снимут концерт для DVD

5 июл 2007 : 		 Альбом ALL THAT REMAINS бьёт рекорды продаж

16 апр 2006 : 		 ALL THAT REMAINS обнародовали обложку и трэк-лист нового альбома

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JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

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Музыканты ALL THAT REMAINS, Philip Labonte (lead vocals), Mike Martin (guitar), Jason Costa (drums) and Aaron Patrick (bass, backing vocals), решили не отменять ранее анонсированный тур и поедут в него вместе с Jason'ом Richardson'ом (ALL SHALL PERISH, CHELSEA GRIN, BORN OF OSIRIS). Таким образом группа хочет почтить память скоропостижно ушедшего Оли Херберта.



ALL THAT REMAINS Recruits Guitarist JASON RICHARDSON, Plans To Honor OLI HERBERT On Upcoming Tour



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