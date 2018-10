сегодня



Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом По сообщению TMZ, тело основателя и лидер-гитариста ALL THAT REMAINS Оли Херберта было найдено недалеко от дома. Полиция приехала к дому в Stafford Springs во вторник в полдень после того, как кто-то сообщил о его пропаже. Полицейские обыскали территорию и нашли Оли недалеко от пруда.



Источник в полиции говорит, что смерть не выглядит подозрительной, однако окончательные выводы будут сделаны только после экспертизы.



На девятое ноября намечен выход нового альбома группы — "Victim Of The New Disease".











