Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной



По сообщению Hartford Courant, полиция рассматривает смерть гитариста ALL THAT REMAINS Оли Херберта как «подозрительную».



Недавно госмедэксперт установил, что 44-летний музыкант утонул в пруду собственного дома, однако причину смерти определил как «неопределённую». Доктор Джеймс Гилли добавил, что причины пока остаются неопределёнными до получения новой информации. По сообщению источника сайта, полиция пытается восстановить картину последних 24 часов жизни музыканта и ищет возможные контакты.











