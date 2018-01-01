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All That Remains

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19 ноя 2018 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной

11 ноя 2018 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

10 ноя 2018 : 		 JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

8 ноя 2018 : 		 Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены

18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом

17 окт 2018 : 		 Умер гитарист ALL THAT REMAINS

14 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

13 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

7 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью

28 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

19 сен 2018 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили новую песню

17 сен 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

5 сен 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS готов

24 июл 2018 : 		 ALL THAT REMAINS завершили сочинение

23 фев 2018 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Запрет винтовок не остановит стрельбу»

4 окт 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

4 авг 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

27 апр 2017 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 мар 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

28 фев 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

2 фев 2017 : 		 Новые песни ALL THAT REMAINS

16 сен 2016 : 		 Фрагмент нового трека ALL THAT REMAINS

2 авг 2016 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о новом альбоме

4 июн 2016 : 		 ALL THAT REMAINS вошли в студию

23 май 2016 : 		 ALL THAT REMAINS начнут запись в июне

17 дек 2015 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о событиях в Париже

11 дек 2015 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о событиях в Париже и США

8 дек 2015 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 ноя 2015 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS о новом альбоме

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Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной



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По сообщению Hartford Courant, полиция рассматривает смерть гитариста ALL THAT REMAINS Оли Херберта как «подозрительную».

Недавно госмедэксперт установил, что 44-летний музыкант утонул в пруду собственного дома, однако причину смерти определил как «неопределённую». Доктор Джеймс Гилли добавил, что причины пока остаются неопределёнными до получения новой информации. По сообщению источника сайта, полиция пытается восстановить картину последних 24 часов жизни музыканта и ищет возможные контакты.



Report: Police Are Treating ALL THAT REMAINS Guitarist



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