19 ноя 2018



Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет зимой



ROTTING CHRIST выпустят новую работу, получившую название "The Heretics", пятнадцатого февраля на Season Of Mist. Обложку для диска создал греческий художник Maximos Manolis, а трек-лист альбома выглядит следующим образом:



01. In The Name of God (04:14)



02. Vetry Zlye (03:13)



03. Heaven And Hell And Fire (04:52)



04. Hallowed Be Thy Name (05:06)



05. Dies Irae (03:46)



06. I Believe (03:42)



07. Fire God And Fear (04:50)



08. The Voice of the Universe (05:23)



09. The New Messiah (03:07)



10. The Raven (05:23)















+7 -0



( 6 )





просмотров: 1031