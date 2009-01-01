3 фев 2018



Концертное видео ROTTING CHRIST ROTTING CHRIST опубликовали официальное концертное видео на композицию "Societas Satanas", взятую из альбома 1996 года "Thou Art Lord". Съемки проходили 30 июня в Афинах.















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