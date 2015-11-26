Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPP...
190
Небольшие изменения на DARKSIDE.ru
89
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
75
RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре
28
SCORPIONS выпускают виски
28
все новости группы
Arch Enemy
Швеция
Death Metal
http://www.archenemy.net
Myspace:
http://www.myspace.com/archenemy
Facebook:
https://www.facebook.com/archenemyofficial
21 ноя 2018
:
Новый сингл ARCH ENEMY выйдет зимой
20 ноя 2018
:
ARCH ENEMY в Бразилии
14 ноя 2018
:
ARCH ENEMY в Аргентине
13 ноя 2018
:
ARCH ENEMY в Парагвае
8 ноя 2018
:
ARCH ENEMY в Коста-Рике
7 ноя 2018
:
ARCH ENEMY в Мексике
5 ноя 2018
:
ARCH ENEMY в Чили
20 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY
26 мар 2018
:
Рассказ о бокс-сете ARCH ENEMY
1 мар 2018
:
ARCH ENEMY о визите в Японию
28 фев 2018
:
Рассказ о туре ARCH ENEMY
26 фев 2018
:
ARCH ENEMY о визите в Японию
10 фев 2018
:
Выход винилового бокс-сета ARCH ENEMY отложен
21 дек 2017
:
Бокс-сет ARCH ENEMY выйдет зимой
1 дек 2017
:
Гитарист ARCH ENEMY на EMGtv
28 ноя 2017
:
Фронтвумен ARCH ENEMY о том, каково быть женщиной на тяжёлой сцене
20 окт 2017
:
Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписывается в наш стиль»
17 окт 2017
:
Новое видео ARCH ENEMY
20 сен 2017
:
Успехи в чартах ARCH ENEMY
15 сен 2017
:
Концертное видео ARCH ENEMY
13 сен 2017
:
Вокалистка ARCH ENEMY дает совет
7 сен 2017
:
Новая песня ARCH ENEMY
29 авг 2017
:
Рассказ об издании нового альбома ARCH ENEMY
25 авг 2017
:
Новое видео ARCH ENEMY
22 авг 2017
:
Вокалистка ARCH ENEMY: «"War Eternal" — просто шедевр»
10 авг 2017
:
ARCH ENEMY исполнили новую песню
14 июл 2017
:
Новое видео ARCH ENEMY
13 июл 2017
:
Кавер-версия SKITSLICKERS от ARCH ENEMY
22 июн 2017
:
Обложка нового альбома ARCH ENEMY
22 май 2017
:
Новый альбом ARCH ENEMY выйдет осенью
сегодня
Новый сингл
ARCH ENEMY
выйдет зимой
7 декабря на Century Media состоится релиз ограниченным тиражом (ручная маркировка) семидюймового сингла ARCH ENEMY "Reason To Believe", бисайдом которого станет композиция "Shout" (TEARS FOR FEARS).
Сингл будет доступен в следующих вариантах:
* Чёрный винил (300 копий)
* Прозрачный винил (100 копий, только на CMDistro EU)
* Белый винил (200 копий)
* Серебряный винил (200 копий, только на Nuclear Blast)
* Красный винил (200 копий, только на EMP)
18 января ARCH ENEMY выпустят сборник "Covered In Blood", в который войдут все кавер-версии, которые группа записала за свою карьеру.
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 220
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).