сегодня



Новый сингл ARCH ENEMY выйдет зимой



7 декабря на Century Media состоится релиз ограниченным тиражом (ручная маркировка) семидюймового сингла ARCH ENEMY "Reason To Believe", бисайдом которого станет композиция "Shout" (TEARS FOR FEARS).



Сингл будет доступен в следующих вариантах:



* Чёрный винил (300 копий)



* Прозрачный винил (100 копий, только на CMDistro EU)



* Белый винил (200 копий)



* Серебряный винил (200 копий, только на Nuclear Blast)



* Красный винил (200 копий, только на EMP)



18 января ARCH ENEMY выпустят сборник "Covered In Blood", в который войдут все кавер-версии, которые группа записала за свою карьеру.



















