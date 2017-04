сегодня



Анимационное видео от ARCH ENEMY ARCH ENEMY опубликовали фрагмент из нового DVD "As The Stages Burn!" - ранее нереализованное анимационное видео к песне "Time is Black" с альбома "War Eternal" - сам ролик и рассказ о создании клипа доступны для просмотра ниже.















