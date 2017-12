21 дек 2017



Бокс-сет ARCH ENEMY выйдет зимой Шестнадцатого февраля состоится выход винилового бокс-сета ARCH ENEMY, включающего все десять студийных альбомов, а также двойной сборник с кавер-версиями и бонус-треками, записанными с 1996 по 2017 годы. Пронумерованные бокс-сеты укомплектованы 36-страничным буклетом и будут доступны в следующих цветовых вариантах:



* Black vinyl - limited to 1.500 copies

* Clear vinyl - limited to 100 copies, only available at CMDistro

* Transparent red vinyl - limited to 200 copies, only available at EMP

* Silver vinyl - limited to 100 copies, only available at Nuclear Blast

* Dark green vinyl - limited to 100 copies, only available at ST Records

* Picture vinyl - limited to 500 copies











+8 -7









просмотров: 1461