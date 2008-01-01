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*Arch Enemy*



20 окт 2017 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписывается в наш стиль»

17 окт 2017 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

20 сен 2017 : 		 Успехи в чартах ARCH ENEMY

15 сен 2017 : 		 Концертное видео ARCH ENEMY

13 сен 2017 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY дает совет

7 сен 2017 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

29 авг 2017 : 		 Рассказ об издании нового альбома ARCH ENEMY

25 авг 2017 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

22 авг 2017 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «"War Eternal" — просто шедевр»

10 авг 2017 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

14 июл 2017 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 июл 2017 : 		 Кавер-версия SKITSLICKERS от ARCH ENEMY

22 июн 2017 : 		 Обложка нового альбома ARCH ENEMY

22 май 2017 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет осенью

28 апр 2017 : 		 Анимационное видео от ARCH ENEMY

13 апр 2017 : 		 Успехи в чартах ARCH ENEMY

31 мар 2017 : 		 Рассказ о новом DVD ARCH ENEMY

3 мар 2017 : 		 Фрагмент нового DVD ARCH ENEMY

24 фев 2017 : 		 ARCH ENEMY в акустике

17 фев 2017 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY частично записан

14 фев 2017 : 		 ARCH ENEMY планируют выпустить альбом в конце года

28 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD ARCH ENEMY

17 янв 2017 : 		 Трейлер нового DVD ARCH ENEMY

13 янв 2017 : 		 Бывшая вокалистка ARCH ENEMY хочет основать новый проект

31 дек 2016 : 		 Фрагмент нового DVD ARCH ENEMY

26 дек 2016 : 		 JEFF LOOMIS, скорее всего, запишет только соло для нового альбома ARCH ENEMY

13 дек 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ARCH ENEMY

28 ноя 2016 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о новом альбоме

10 ноя 2016 : 		 DVD ARCH ENEMY выйдет в марте

28 окт 2016 : 		 Даты выступлений ARCH ENEMY в 2017

7 сен 2016 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY на NAPALM RECORDS

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

8 авг 2016 : 		 У ARCH ENEMY есть 7—8 песен

29 июл 2016 : 		 ARCH ENEMY обещают "особое" выступление на Wacken'e

1 июн 2016 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY сыграла первую серийную убийцу

28 май 2016 : 		 Классический состав ARCH ENEMY завершил гастроли под именем BLACK EARTH

18 май 2016 : 		 Классический состав ARCH ENEMY отыграл первое шоу под именем BLACK EARTH

28 янв 2016 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Я бы предпочёл выпустить альбом тогда, когда нам будет что сказать»

28 дек 2015 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Каждый участник группы вдохновляет остальных»

26 дек 2015 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ: "Я готова петь чистым вокалом в ARCH ENEMY"

22 дек 2015 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

21 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

16 ноя 2015 : 		 Концертное видео ARCH ENEMY

2 ноя 2015 : 		 JOHAN LIIVA о выступлении с ARCH ENEMY

16 окт 2015 : 		 ARCH ENEMY выступили с первым вокалистом

12 окт 2015 : 		 ARCH ENEMY выступили с первым вокалистом

10 окт 2015 : 		 Бывший вокалист ARCH ENEMY о бывшей вокалистке ARCH ENEMY

28 сен 2015 : 		 Бывшие участники ARCH ENEMY выступят в Японии

22 сен 2015 : 		 MICHAEL AMOTT: «До 2017 года не будет нового альбома»

21 авг 2015 : 		 У гитариста ARCH ENEMY уже есть демо пары песен

9 авг 2015 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

21 июл 2015 : 		 Иллюстрационное видео от ARCH ENEMY

16 июл 2015 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Мы из тех редких групп, что удачно сменили вокалистку»

4 июл 2015 : 		 Лидер ARCH ENEMY "был бы рад", если бы JEFF LOOMIS сочинил что-нибудь для будущего альбома группы

26 июн 2015 : 		 ARCH ENEMY представили острый соус

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

5 май 2015 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

9 апр 2015 : 		 ARCH ENEMY в Сеуле

24 фев 2015 : 		 Первое официальное видео с участием нового гитариста ARCH ENEMY

18 фев 2015 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в предвкушении будущей работы с JEFF'ом LOOMIS'ом над новым альбомом группы

18 дек 2014 : 		 JEFF LOOMIS в ARCH ENEMY: Видео с выступления

6 дек 2014 : 		 JEFF LOOMIS в ARCH ENEMY: Видео с выступления

1 дек 2014 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: "Абсурдно называть музыку "метал с женским вокалом'""

29 ноя 2014 : 		 JEFF LOOMIS в ARCH ENEMY: Видео с выступления

22 ноя 2014 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

17 ноя 2014 : 		 JEFF LOOMIS в ARCH ENEMY

16 ноя 2014 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: "Сильные женщины - это очень сексуально!"

6 ноя 2014 : 		 Концертное видео ARCH ENEMY

24 окт 2014 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ARCH ENEMY

10 окт 2014 : 		 ARCH ENEMY и KREATOR выпускают сплит

2 июл 2014 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

10 июн 2014 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

9 июн 2014 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ARCH ENEMY

5 июн 2014 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

3 июн 2014 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

28 май 2014 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

24 май 2014 : 		 ARCH ENEMY отыграли первое шоу с новой вокалисткой

29 апр 2014 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

2 апр 2014 : 		 Партии ударных нового трека ARCH ENEMY

29 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ARCH ENEMY

26 мар 2014 : 		 Бывшая вокалистка ARCH ENEMY: «Очень тяжело прощаться»

20 мар 2014 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 мар 2014 : 		 ARCH ENEMY сменили вокалистку

6 мар 2014 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет в июне

16 фев 2014 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: "Новый альбом будет отличаться от 'Khaos Legions'"

21 янв 2014 : 		 Переиздание первого альбома ARCH ENEMY выйдет в 2014 году

10 апр 2013 : 		 ARCH ENEMY не примут участия в летних фестивалях

27 дек 2012 : 		 Вышел концертный релиз ARCH ENEMY

27 ноя 2012 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

4 ноя 2012 : 		 ARCH ENEMY снимут концерты в Южной Америке и Мексике

1 ноя 2012 : 		 Запись выступления бывшего гитариста ARCH ENEMY

29 окт 2012 : 		 ARCH ENEMY не будут выступать в начале 2013; планируют запись альбома и выпуск DVD/Blu-Ray

19 сен 2012 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

6 июл 2012 : 		 Обложка сольного альбома бывшего гитариста ARCH ENEMY

9 май 2012 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

28 апр 2012 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о ситуации с Roadrunner

26 апр 2012 : 		 Бывший гитарист ARCH ENEMY завершил сведение альбома

26 апр 2012 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

25 апр 2012 : 		 ARCH ENEMY о японском туре

15 апр 2012 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

8 апр 2012 : 		 Видео с репетиции ARCH ENEMY

30 мар 2012 : 		 ARCH ENEMY снимают видео на 'Under Black Flags We March'

6 мар 2012 : 		 CHRISTOPHER AMOTT об уходе из ARCH ENEMY

5 мар 2012 : 		 ARCH ENEMY расстались с гитаристом

28 янв 2012 : 		 Гитарист ARCH ENEMY стал героем комикса

27 янв 2012 : 		 Фронтвумен ARCH ENEMY заявила, что марихуана должна быть легализована

30 дек 2011 : 		 ARCH ENEMY возьмут годичный перерыв после завершения турового цикла “Khaos Legions”

12 дек 2011 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

13 окт 2011 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

27 сен 2011 : 		 ARCH ENEMY планируют съемку DVD

27 авг 2011 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

21 июн 2011 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

14 июн 2011 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

23 май 2011 : 		 ARCH ENEMY впервые выступили в Марокко

7 май 2011 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

2 май 2011 : 		 ANGELA GOSSOW из ARCH ENEMY: Мы не "метал-группа с вокалисткой", мы экстрим-метал-группа

30 апр 2011 : 		 Трейлер нового альбома ARCH ENEMY

27 апр 2011 : 		 ARCH ENEMY думают о 'Wages Of Sin' -шоу

19 апр 2011 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

15 апр 2011 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

31 мар 2011 : 		 Трек-лист и новая песня ARCH ENEMY

16 мар 2011 : 		 ARCH ENEMY представили две новые песни на концерте

8 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома ARCH ENEMY

10 фев 2011 : 		 Гитарист ARCH ENEMY/CARCASS о Гэри Муре

31 янв 2011 : 		 ARCH ENEMY: Видео из студии

19 янв 2011 : 		 Название нового альбома ARCH ENEMY

21 дек 2010 : 		 ARCH ENEMY начали запись нового альбома

12 дек 2010 : 		 Видео с лондонского шоу ARCH ENEMY

24 окт 2010 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

22 окт 2010 : 		 Для нового альбома ARCH ENEMY написано 12 песен

28 сен 2010 : 		 ARCH ENEMY начнут запись в декабре

3 сен 2010 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

15 июл 2010 : 		 Гитарист ARCH ENEMY выпустил сольный альбом

18 май 2010 : 		 ARCH ENEMY о смерти DIO

26 фев 2010 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY о включении в список «Горячих цыпочек в металле»

16 фев 2010 : 		 Гитарист ARCH ENEMY планирует выпуск сольного альбома

9 янв 2010 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет в 2011

26 окт 2009 : 		 ARCH ENEMY сняли концерт в Сеуле

23 окт 2009 : 		 Новое концертное видео ARCH ENEMY

2 окт 2009 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

29 сен 2009 : 		 Еще один трек от ARCH ENEMY

27 сен 2009 : 		 ARCH ENEMY: трэк "The Root Of All Evil" опубликован в сети

16 сен 2009 : 		 Японская версия нового диска ARCH ENEMY выйдет с 5 бонус-треками

11 сен 2009 : 		 Трейлер нового диска ARCH ENEMY

4 сен 2009 : 		 Подробности лимитированного издания нового альбома ARCH ENEMY

13 авг 2009 : 		 ARCH ENEMY опубликовали перезаписанную песню

29 июл 2009 : 		 Обложка нового диска ARCH ENEMY

16 июл 2009 : 		 ARCH ENEMY подтвердили концерт в Москве

8 май 2009 : 		 Переиздания двух первых альбомов ARCH ENEMY выйдут с бонус-треками

11 мар 2009 : 		 Сборник от ARCH ENEMY

4 окт 2008 : 		 Гитарист ARCH ENEMY рассказал о предстоящем DVD

1 окт 2008 : 		 ARCH ENEMY: подробности DVD+CD 'Tyrants Of The Rising Sun: Live In Japan'

23 апр 2008 : 		 ARCH ENEMY рассказали о поездке в Россию

15 апр 2008 : 		 Москва на новом DVD ARCH ENEMY?

7 апр 2008 : 		 Альбом ARCH ENEMY выйдет на голубом виниле

22 мар 2008 : 		 ARCH ENEMY перезаписывают свои старые песни

5 мар 2008 : 		 Билеты на концерт ARCH ENEMY поступили в продажу

11 фев 2008 : 		 ARCH ENEMY впервые в России!

17 сен 2007 : 		 ARCH ENEMY: "Rise Of The Tyrant" будет выпущен в разных форматах

10 сен 2007 : 		 Гитарист ARCH ENEMY - о концепции альбома "Rise Of The Tyrant"

21 авг 2007 : 		 Новый сингл от ARCH ENEMY

1 июн 2007 : 		 ARCH ENEMY : "На новом альбоме будет больше риффов и мелодики"

29 апр 2007 : 		 ARCH ENEMY : вести из студии

3 апр 2007 : 		 Angela Gossow комментирует возвращение гитариста в ARCH ENEMY

29 мар 2007 : 		 Christopher Amott вернулся в ARCH ENEMY

20 мар 2007 : 		 ARCH ENEMY: Переиздание альбома "Black Earth"

3 мар 2007 : 		 Участники ARCH ENEMY на новом альбоме ANNIHILATOR

1 июл 2006 : 		 Подробности о DVD ARCH ENEMY 'Live Apocalypse'

4 май 2006 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом студийном альбоме команды

5 мар 2006 : 		 ARCH ENEMY сняли видео "My Apocalypse"

30 янв 2006 : 		 ARCH ENEMY пишут новый материал

10 ноя 2005 : 		 ARCH ENEMY: концертное видео в сети

20 сен 2005 : 		 ARCH ENEMY объявили о принятии в состав нового гитариста

5 авг 2005 : 		 ARCH ENEMY выложили видео-клип

21 июл 2005 : 		 ARCH ENEMY объясняют свое отсутствие на OZZFEST

13 июн 2005 : 		 Опубликована обложка нового альбома ARCH ENEMY

11 июн 2005 : 		 Вести от ARCH ENEMY

16 окт 2004 : 		 ARCH ENEMY выпустят новый EP

26 июн 2003 : 		 ARCH ENEMY: подробности нового альбома

26 май 2003 : 		 Трек-лист нового ARCH ENEMY

7 май 2003 : 		 Восстание ARCH ENEMY намечено на август

20 апр 2003 : 		 Парочка из ARCH ENEMY

16 мар 2003 : 		 Видео от ARCH ENEMY

3 мар 2003 : 		 Угадай мелодию ARCH ENEMY

24 фев 2003 : 		 ARCH ENEMY: вести из студии

11 фев 2003 : 		 Свежий материал от ARCH ENEMY

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Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписывается в наш стиль»

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Гитарист ARCH ENEMY Michael Amott в разговоре с Rock Pages ответил на вопрос, почему Jeff Loomis не принимал участие в создании последнего альбома:

«Я написал всю музыку с Daniel'ом, нашим барабанщиком, как делал это многие годы. Я сочинял немного со своими братом Chris'ом, как, к примеру, балладу "Reason To Believe", которая появилась из нашего совместного джема. Jeff обладает отличным стилем, но это не очень подходит ARCH ENEMY. У него свой отличный стиль, и я настоящий поклонник NEVERMORE. Я с ними ездил в турне до того, как о них узнали широкие массы. У меня было их демо до первого альбома, вот насколько я далеко зашёл в этом плане. Но это совсем другой подход к сочинению. Это очень мрачно, очень прогрессивно. И я считаю, что это чертовски круто, но не очень вписывается в стилистику ARCH ENEMY... на текущий момент».

MICHAEL AMOTT On Not Writing With JEFF LOOMIS:






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

OlegZ
20 окт 2017, 10:48		Дни Лумиса в АЕ сочтены?

Reflection
20 окт 2017, 11:35		Скорее Эмотт так тонко намекает, что Лумис не может в хитовые мелодии.

DennisShvayner
20 окт 2017, 12:33		Лумис как раз таки по более может, чем Эмотт. Вот он и бесится.

Ghostb
20 окт 2017, 12:34		DennisShvayner, вот, да

HailtoSlave
20 окт 2017, 13:55		как будто у них есть стиль, лол. Всегда играли и играют конъюнктурный кал.

Alexi1990
20 окт 2017, 15:04		Что DennisShvayner, что Ghostb, что HailtoSlave....бля, да я херею с вас, парни. Как ВЫ, люди, которые по сравнению с этими крутыми музыкантами, не добились ничего в плане музыки в своей жизни, можете их хоть как-то вообще судить?!?!?! Есть стиль, нет стиля, этот может больше, этот может меньше...Оставьте выши смешные, гупые, тупые, бесполезные, а что самое главное НЕОБОСНОВАННЫЕ "бла-бла-бла" при себе. Вместо чтобы, чтобы просто трепать языком (что может каждое ЧМО), идите лучше и ноты поучите, ёпт. Тоже мне великие андерграунд-критики нашлись!

DennisShvayner
20 окт 2017, 15:22		Всегда найдется хейтер типа Alexi1990, который думает, что он ахрененный логик. У каждого человека есть свое мнение, которые он может высказать. Так что иди херей дальше, умник. Сам ты не лучше высказался.


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