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Гитарист ARCH ENEMY : «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписывается в наш стиль» Гитарист ARCH ENEMY Michael Amott в разговоре с Rock Pages ответил на вопрос, почему Jeff Loomis не принимал участие в создании последнего альбома:



«Я написал всю музыку с Daniel'ом, нашим барабанщиком, как делал это многие годы. Я сочинял немного со своими братом Chris'ом, как, к примеру, балладу "Reason To Believe", которая появилась из нашего совместного джема. Jeff обладает отличным стилем, но это не очень подходит ARCH ENEMY. У него свой отличный стиль, и я настоящий поклонник NEVERMORE. Я с ними ездил в турне до того, как о них узнали широкие массы. У меня было их демо до первого альбома, вот насколько я далеко зашёл в этом плане. Но это совсем другой подход к сочинению. Это очень мрачно, очень прогрессивно. И я считаю, что это чертовски круто, но не очень вписывается в стилистику ARCH ENEMY... на текущий момент».















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