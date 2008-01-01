Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписывается в наш стиль»
Гитарист ARCH ENEMY Michael Amott в разговоре с Rock Pages ответил на вопрос, почему Jeff Loomis не принимал участие в создании последнего альбома:
«Я написал всю музыку с Daniel'ом, нашим барабанщиком, как делал это многие годы. Я сочинял немного со своими братом Chris'ом, как, к примеру, балладу "Reason To Believe", которая появилась из нашего совместного джема. Jeff обладает отличным стилем, но это не очень подходит ARCH ENEMY. У него свой отличный стиль, и я настоящий поклонник NEVERMORE. Я с ними ездил в турне до того, как о них узнали широкие массы. У меня было их демо до первого альбома, вот насколько я далеко зашёл в этом плане. Но это совсем другой подход к сочинению. Это очень мрачно, очень прогрессивно. И я считаю, что это чертовски круто, но не очень вписывается в стилистику ARCH ENEMY... на текущий момент».
OlegZ
Reflection
DennisShvayner
Ghostb
HailtoSlave
Alexi1990
DennisShvayner
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).