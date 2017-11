сегодня



Фронтвумен ARCH ENEMY о том, каково быть женщиной на тяжёлой сцене 11 ноября Tristen Lang взял интервью у фронтвумен ARCH ENEMY Alissa'ы White-Gluz и гитариста Michael'а Amott'а в Канзас-Сити, штат Миссури, во время тура группы с TRIVIUM, WHILE SHE SLEEPS и FIT FOR AUTOPSY.



На вопрос о том, каково это быть женщиной-музыкантом на тяжёлой сцене, Alissa ответила так: «По большей части люди, с которыми мы встречаемся лично, довольно милые — всегда уважительные, они очень рады находиться там, они рады наслаждаться музыкой.



Честно говоря, я не уделяю много внимания поп-культуре и не интересуюсь ей, поэтому не знаю, с чем сталкиваются эти дамы.



Конечно, всегда есть сложности в том, чтобы быть нетипичным в какой-либо ситуации, и поэтому, конечно, в этой ситуации я нетипичная. Но это просто данность.



Это просто одна из подобных вещей. Я имею в виду, что я всегда была женщиной на самом деле [смеётся], поэтому привыкла к тому, что имею дело с подобной чушью. Ну уж как есть». http://www.archenemy.net







