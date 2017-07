13 июл 2017



Кавер-версия SKITSLICKERS от ARCH ENEMY Кавер-версия "The Leader (Of The Fuckin' Assholes)" SKITSLICKERS от ARCH ENEMY, которая будет включена в новый ЕР "Råpunk", входящий в комплект лимитированного издания альбома "Will To Power", доступна для прослушивания ниже.















