Вокалистка ARCH ENEMY: «"War Eternal" — просто шедевр»
Вокалистка ARCH ENEMY ALISSA WHITE-GLUZ в ходе недавнего интервью, прослушать которое можно ниже, ответила на вопрос о том, почему группа решила не создавать ещё один "War Eternal":
«О, я думаю что мы с новым диском немного рискнули. Мы просто решили, что раз это десятый диск, то он не должен быть "стандартным". Думаю, что мы все сказали себе: "Мы заслужили немного выйти за рамки". Вот почему в него вошли такие песни, как "Reason To Believe" или "Dreams Of Retribution". Мы просто не боимся. Мы просто верим в музыку, созданную в бесстрашии. Мне всё нравится, я люблю каждую песню на этом диске. И считаю, что уникальности и интереса альбому добавляет то, что тут есть место немного иначе звучащим вещам. То, в чём вы, быть может, сразу и не узнаете ARCH ENEMY, но чем больше будете слушать, тем больше осознаете, что это действительно ARCH ENEMY. Я чувствую, что с каждым прослушиванием вы будете слышать всё больше, больше понимать тексты и всё глубже и глубже погружаться в саму запись».
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