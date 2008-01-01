Выход винилового бокс-сета ARCH ENEMY отложен

Девятого марта (ранее 16 февраля) состоится выход винилового бокс-сета ARCH ENEMY, включающего все десять студийных альбомов, а также двойной сборник с кавер-версиями и бонус-треками, записанными с 1996 по 2017 годы. Пронумерованные бокс-сеты укомплектованы 36-страничным буклетом и будут доступны в следующих цветовых вариантах:
* Black vinyl - limited to 1.500 copies
* Clear vinyl - limited to 100 copies, only available at CMDistro
* Transparent red vinyl - limited to 200 copies, only available at EMP
* Silver vinyl - limited to 100 copies, only available at Nuclear Blast
* Dark green vinyl - limited to 100 copies, only available at ST Records
* Picture vinyl - limited to 500 copies
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