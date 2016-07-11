сегодня



Бывшая вокалистка ARCH ENEMY хочет основать новый проект В ходе интервью Hard Force бывшая вокалистка ARCH ENEMY Angela Gossow сообщила о желании основать новый металл-проект. Gossow планирует в 2018 году начать работу над новым проектом после того, как промоушн и тур ARCH ENEMY по новому альбому будут завершены.



В 2016 году в интервью Roppongi Rocks Angela рассказала о причинах, по которым решила уйти из команды:



«Я занялась управленческими делами в 2008 году после того, как наш прошлый менеджер урвал изрядную сумму, а мы — артисты — не получили практически ничего. Нам трудно это даётся. Так не должно быть. И с того момента для нас многое поменялось. Я считаю, что большинство менеджеров слишком сильно запускают руку в карман музыкантов. Например, 20% дохода, потом они исчезают с тем, что осталось, никакой заботы о бюджете, и заставляют артистов выполнять большую часть работы. Я поменяла эту схему. Я беру куда меньший процент и всегда забочусь о том, чтобы артисты заработали куда больше, чем я!»



О причинах ухода из группы Gossow сказала: «Просто настал момент. Я начала этим заниматься в 1991 году и просто потеряла удовольствие от туровой жизни. Поэтому решила уйти, вместо того, чтобы прикидываться, что всё хорошо».













+8 -3



( 5 ) просмотров: 1301

