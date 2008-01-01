Успехи в чартах ARCH ENEMY

Новый концертный релиз ARCH ENEMY, "As The Stages Burn!", попал на девятое место немецких официальных чартов, что является лучшим показателем для группы в карьере. Кроме того, релиз попал на второе место в чартах Австралии.
Michael Amott: «Попасть в десятку лучших в Германии с концертным релизом? Мы смогли! Огромное спасибо замечательным поклонникам, оформившим пред-заказы, или купившим наш новый релиз в первую неделю! Такая поддержка невероятно мотивирует в работе над созданием нового студийного альбома!»
kordax
Группа хоть и превратилась давно в коммерческий фантик, но начинка вкусная, да и Алисса отлично поёт и вписывается, что удивило.
Этой банде идут все эти нашивки, формы, символы и пр. атрибуты.
Altair21
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