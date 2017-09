сегодня



Концертное видео ARCH ENEMY Видео полного выступления ARCH ENEMY в туре по альбому "Wages Of Sin" из Бельгии, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Enemy Within"

"Heart of Darkness"

"The Immortal"

"Dark Insanity"

"Savage Messiah"

"Lament of a Mortal Soul"

"Behind the Smile"

"Pilgrim"

"Ravenous"

"Dead Bury Their Dead"

"Snow Bound"

"Shadows and Dust"











просмотров: 387