13 сен 2017



Вокалистка ARCH ENEMY дает совет В ходе недавнего интервью с вокалисткой ARCH ENEMY Alissa White-Gluz, у неё спросили, какой совет она могла бы дать вокалисткам в металле:



«Не сомневайтесь в себе, потому что найдется сотня других, кто это сделает (далее в ролике ниже)».















+8 -2





просмотров: 1135

