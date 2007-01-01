26 дек 2016



JEFF LOOMIS, скорее всего, запишет только соло для нового альбома ARCH ENEMY Главный редактор Metal Wani Owais "Vitek" Nabi взял интервью у Jeff'a Loomis'a, бывшего участника NEVERMORE, который сейчас является гитаристом ARCH ENEMY. Выдержки из беседы приведены ниже.



О вкладе в будущий альбом ARCH ENEMY:



«Я, скорее всего, просто буду записывать соло для него, потому что, если разобраться, ARCH ENEMY — это группа Michael'a Amott'a, это его детище, и он главный автор песен в группе. Я предложил несколько композиций, но не знаю, будем ли мы над ними работать или нет. Но я определённо запишу соло.



Мне нравится быть участником этой группы. Я фанат этой группы. Мне нравится музыка, и я люблю играть перед многотысячной аудиторией вместе с группой. Но посмотрим, что получится. Всё это похоже на то, как было в NEVERMORE: я и Warrel [Dane, вокал] были главными сочинителями в группе, и у нас постоянно менялись гитаристы. Но по большому счёту в основном всё делали мы с Warrel'ом вдвоём. Steve Smyth написал что-то, Tim Calvert сочинил кое-что для "Dreaming Neon Black", но большую часть, восемьдесят процентов, сочинили мы с Warrel'ом. Так что у каждой группы есть своя тактика и свои методы».



Loomis также подтвердил, что работает над своим третьим сольным альбомом, который должен выйти в следующем году на Century Media: «Мои сольные альбомы — своего рода способ продемонстрировать мою иную сторону. Я всегда был поклонником инструментальной музыки — всегда. Я рос, слушая таких артистов, как Jason Becker и Marty Friedman в CACOPHONY, а также Tony MacAlpine'a… Люблю всю эту шред-тему.



Думаю, я постараюсь больше сфокусироваться на мелодиях в этот раз — на запоминающихся мелодиях. Потому что раньше я пытался сыграть как можно быстрее. А сейчас я намерен попробовать другой способ — сыграть так, чтобы можно было запомнить как можно больше мелодий».















+5 -0



( 1 ) просмотров: 1295

