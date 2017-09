сегодня



Успехи в чартах ARCH ENEMY Новый альбом ARCH ENEMY, "Will To Power", оказался на следующих позициях в чартах:



#3 - German Album Charts

#3 - UK Rock Charts

#2 - Finnish Album Charts

#5 - Swiss Album Charts

#5 - Czech Album Charts

#6 - Austrian Album Charts

#11 - Swedish Album Charts (last album #40)

#11 - Dutch Album Charts (last album #38)

#11 - Flemish Album Charts (Belgium)

#15 - Wallonian Album Charts (Belgium)

#19 - French Album Charts (last album #42)

#26 - Australian Album Charts (first chart entry ever)

#37 - UK Album Charts (last album #85)

#1 - US Hard Music Charts

#10 - US Rock Charts

#1 - iTunes Metal Charts (international)











